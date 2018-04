Im Fall der Amokfahrt in Münster gibt es bisher noch keine näheren Hinweise auf das Motiv des Täters. Das teilte Nordrhein-Westfalens Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Montagnachmittag mit. Nach bisherigem Ermittungsstand sei der Mann psychisch krank gewesen und habe keinerlei politische Motivation gehabt. Die Sicherheitsbehörden würden für die Ermittlungen noch viel Zeit benötigen. Der Minister bat die Öffentlichkeit um Geduld. Zwar gebe es einen Anspruch auf gründliche Informationen, es gebe aber auch einen Anspruch auf gründliche Ermittlungen

Derzeit arbeiten die Ermittler an einem genauen Profil des Täters. "Wir konzentrieren uns jetzt mit unseren Untersuchungen insbesondere darauf, ein möglichst umfassendes Bild über das Verhalten des Täters in den Vorwochen zu erhalten", sagte der Polizeipräsident von Münster, Hajo Kuhlisch. Mithilfe eines solchen Bewegungsprofils wollten die Ermittlerinnen und Ermittler dessen Motivation verstehen. Kuhlisch zufolge spreche wenig für eine politische Motivation.

Am Samstagnachmittag war der gebürtige Sauerländer Jens R. mit einem Campingbus in eine Gruppe von Restaurantbesuchern mitten in der Münsteraner Innenstadt gefahren. Dabei wurden zwei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Anschließend erschoss der 48-Jährige sich selbst. Nach Angaben von Reul hatte er die Tatwaffe "nicht ordnungsgemäß" erworben und auch keinen Waffenschein besessen.

Wie am Wochenende bekannt wurde, war der Mann durch mehrere Vorfälle sowohl der Polizei als auch dem sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt bekannt. Zudem hatte er in zwei Schreiben – in den Augen der Ermittelnden handelt es sich bei der Mail und dem langen Brief um eine Art Lebensbeichte – suizidale Gedanken formuliert.



Medienberichten zufolge verdiente der Täter, ein Industriedesigner, zwischenzeitlich viel Geld. Demnach besaß er fünf Autos und mehrere Wohnungen – zwei in Münster und zwei in Pirna. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger unter Berufung auf die von Ermittlern gesicherte Abschiedsmail des Mannes von Ende März schrieb, hatte dieser eine Lampe entworfen, die sich zeitweise sehr gut verkauft hatte. Später ließ der Erfolg nach, seine finanzielle Lage verschlechterte sich. Dafür gab er den Berichten zufolge anderen die Schuld, zum Beispiel seinem Vater. Polizei und Staatsanwaltschaft Münster berichteten Sonntagabend von fünf eingestellten Verfahren zwischen 2014 und 2016 zu "Auseinandersetzungen im familiären Bereich". Zudem überwarf er sich mit Freunden und machte Ärzte für angeblich falsche Behandlungen verantwortlich.

Münster - Hintergrund für Amokfahrt noch unklar Zwei tote Passanten und mehr als 20 Verletzte: Die Polizei rätselt, was das Motiv für die Amokfahrt eines 48-Jährigen in Münster gewesen sein könnte. Bislang hat sie keine Erkenntnisse. © Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

"Münster steht unter Schock"

Um Schuldkomplexe, emotionale Zusammenbrüche und Ärztepfusch geht es auch in einem zweiten, 18 Seiten langen Schreiben, das der 48-Jährige bereits vor einiger Zeit verfasst haben soll. Nach Informationen des Rechercheverbunds aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung werten die Ermittler diesen Brief als klassische Ankündigung eines Suizids. Der spätere Amokfahrer berichtet darin von gravierenden Problemen mit seinen Eltern, von Schuldkomplexen, nervlicher Zerrüttung und regelmäßigen Zusammenbrüchen. Auch von "Aggressionsausbrüchen" und Verhaltensstörungen ist die Rede.

Angesichts der Erkenntnisse rief Landesinnenminister Reul zu Besonnenheit und Ruhe auf. "Es ist gut, wenn die Menschen sich nicht einschüchtern lassen", sagte der CDU-Politiker der Rhein-Neckar-Zeitung. Er unterstrich erneut, dass der Täter offenbar psychische Probleme hatte. "Er hat keinen islamistischen Hintergrund, bis jetzt haben wir auch keine Hinweise auf irgendeine andere politische Motivation – wir wissen, dass der Täter in den letzten Jahren psychische Probleme hatte und auch Selbstmordabsichten geäußert hat", sagte Reul und ergänzte: "Münster trauert und steht unter Schock".

Suizid Berichterstattung Suizid: Werther-Effekt ZEIT ONLINE geht behutsam mit dem Thema Suizid um, da es Hinweise darauf gibt, dass bestimmte Formen der Berichterstattung zu Nachahmungsreaktionen führen. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen Werther-Effekt, in Anlehnung an Goethes Roman Die Leiden des jungen Werther, nach dessen Veröffentlichung sich eine Reihe junger Männer das Leben nahm. Nachdem der deutsche Nationaltorwart Robert Enke 2009 sein Leben beendete, nahm die Zahl der Suizide auf Bahnstrecken in Deutschland zu. Markus Schäfer und Oliver Quiring von der Universität Mainz berichten, dass in den ersten vier Wochen nach Enkes Tod in Deutschland 133 Suizide mehr verzeichnet wurden, als laut der amtlichen Todesursachenstatistik für diesen Zeitraum zu erwarten gewesen wäre (Schäfer & Quiring, 2013). In der Psychologie gibt es verschiedene Erklärungsansätze für den Werther-Effekt. Als anerkannt gilt vor allem die Theorie des Modelllernens des Psychologen Albert Bandura, die besagt, dass sich Menschen Verhaltensweisen aneignen, die sie zuvor bei anderen Menschen beobachtet haben – besonders, wenn sie sich mit der Person identifizieren können. Berichterstattung Untersuchungen legen nahe, dass bestimmte Formen der Berichterstattung ein besonders hohes Identifizierungspotenzial bieten und deshalb vermieden werden sollten (Ziegler & Hegerl, 2002). Eine umfassende Untersuchung von Forschern der New Yorker Columbia University hat herausgefunden, dass häufige, prominente und reißerische Berichterstattung über Suizide Jugendliche zur Nachahmung motiviert (Gould et al., 2014). Es ist wahrscheinlich, dass soziale Medien den Werther-Effekt noch verstärken, untersucht wurde das bislang nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention rät dazu, keine Fotos oder Abschiedsbriefe der betreffenden Person zu veröffentlichen und heroisierende oder romantisierende Beschreibungen des Suizids zu vermeiden. Das Motiv für die Selbsttötung dürfe höchstens allgemein, aber nicht als nachvollziehbar dargestellt werden. Der Deutsche Presserat empfiehlt ebenfalls Zurückhaltung. Dies gelte insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Umstände wie Ort und Methode der Selbsttötung. Völlig ausklammern wird ZEIT ONLINE das Thema Suizid nicht, da es gesellschaftlich relevant ist und viele Menschen betrifft, etwa schwer an Depressionen Erkrankte oder Angehörige. Hilfe holen Suizidgedanken ähneln einem Teufelskreis, der unausweichlich scheint, sich aber durchbrechen lässt. Häufig sind sie eine Folge psychischer Erkrankungen wie Psychosen, Sucht, Persönlichkeitsstörungen und Depressionen, die mit professioneller Hilfe gelindert und sogar geheilt werden können. Betroffene finden zum Beispiel Hilfe bei der Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 0800 – 111 0 111 und 0800 – 111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist anonym, kostenlos und wird weder von der Telefonrechnung noch vom Einzelverbindungsnachweis erfasst. Direkte Anlaufstellen sind zudem Hausärzte sowie auf Suizidalität spezialisierte Ambulanzen in psychiatrischen Kliniken, die je nach Bundesland und Region unterschiedlich organisiert sind. Eine Übersicht über eine Vielzahl von Beratungsangeboten für Menschen mit Suizidgedanken gibt es etwa auf der Website der Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention. Suizidgefahr erkennen Wer den Verdacht hegt, dass ein Freund oder Angehöriger an Suizid denkt, sollte ihn zunächst darauf ansprechen und dabei unterstützen, professionelle Hilfe zu suchen. Wichtig sei es, auf Warnsignale zu achten und diese ernst zu nehmen – etwa 80 Prozent aller Selbsttötungen werden zuvor angekündigt. Besorgniserregend seien nicht nur klare Suiziddrohungen und -ankündigungen, sondern auch indirekte Äußerungen der Hoffnungslosigkeit wie "Es hat alles keinen Sinn mehr" oder "Irgendwann muss auch mal Schluss sein". Zudem könnten bestimmte Verhaltensweisen auf Suizidgedanken hindeuten. So wollen suizidgefährdete Menschen häufig ihre Angelegenheiten ordnen, also zum Beispiel Wertgegenstände verschenken oder ihr Testament aufsetzen. Auch stimmt der Entschluss zur Selbsttötung manche Menschen mit Depressionen ruhiger und weniger verzweifelt, was häufig als Besserung des psychischen Zustands missinterpretiert wird. Hilfe für Angehörige bietet neben der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention auch der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker unter der Rufnummer 0180 – 59 50 951 und der Festnetznummer 0228 – 71 00 24 24 sowie der E-Mail-Adresse seelefon@psychiatrie.de.