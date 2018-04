"Jesus lebt!" Mit dieser frohen Botschaft ist Papst Franziskus in die Feierlichkeiten des Ostersonntags gestartet. Auf Twitter schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche: "Unser Glaube wird am Ostermorgen geboren: Jesus lebt! Diese Erfahrung ist der Kern der christlichen Botschaft!"

Unser Glaube wird am Ostermorgen geboren: Jesus lebt! Diese Erfahrung ist der Kern der christlichen Botschaft! — Papst Franziskus (@Pontifex_de) 1. April 2018

Am Vormittag begann die alljährliche Ostermesse – der Höhepunkt der Liturgien der vergangenen Tage. Auf dem Platz vor dem Petersdom im Vatikan versammelten sich Zehntausende Christen aus Italien und der ganzen Welt, um mit dem Papst das Fest der Auferstehung Jesu Christi zu feiern. Knapp 50.000 Tulpen, Hyazinthen, Narzissen und andere Blumen schmückten den Altar und die Treppe vor dem Petersdom. Sie wurden von Blumenzüchtern aus den Niederlanden gestiftet und angeliefert.



Gottes Botschaften seien immer für Überraschungen gut, sagte der Papst in seiner kurzen, frei gehaltenen Predigt. Das gelte besonders von der Osterbotschaft: Christus sei auferstanden. Dies habe Menschen in Eile versetzt, um anderen sofort davon zu berichten. Die Frage sei, was das für Christen heute bedeute: "Was mache ich, was machst du heute, am Ostersonntag 2018?", fragte Franziskus.

In seiner Osterbotschaft hat Papst Franziskus um ein Ende der Konflikte dieser Welt gebeten. "So bitten wir heute um die Früchte des Friedens angefangen beim geliebten und gequälten Syrien, dessen Bevölkerung erschöpft ist von einem schier endlosen Krieg" sagte er auf dem Petersplatz. Ebenso bat er um "Versöhnung für das Heilige Land, das in diesen Tagen durch offene Konflikte heimgesucht wird".

Auch auf den Jemen und den ganzen Nahen Osten ging er ein ein. Er erbat Hoffnung auf ein würdevolles Leben für Teile des afrikanischen Kontinents, der von Hunger und Konflikten heimgesucht werde. Die Führer der koreanischen Halbinsel forderte er auf, "weise und mit Bedacht zu handeln". Desgleichen erwähnte er erneut die Ukraine und die Leiden des venezolanischen Volkes, das "im eigenen Land wie in der Fremde lebt", so der Papst.



Die Wahl der Sprache für das Fürbittengespräch kann in diesem Zusammenhang als ökumenische und politische Geste verstanden werden. Es wurde in den Sprachen Russisch, Englisch, Chinesisch und Italienisch gehalten. Die Bitte "für den Papst und alle Bischöfe der Kirche" wurde auf Russisch gesprochen, die für Priester- und Ordensberufungen auf Chinesisch, die für Arme, Leidende und Opfer von Hass schließlich auf Arabisch.

Im Anschluss an die Ansprache spendete der Papst vom Balkon des Petersdoms aus den traditionellen Segen "Urbi et orbi" – "der Stadt Rom und dem Erdkreis".

Begonnen hatten die Osterzeremonien des Vatikans bereits am Donnerstag mit einem Gottesdienst und einem Ritus der katholischen Kirche, der erst durch Papst Franziskus wiederbelebt wurde: Für die Fußwaschung, die daran erinnert, dass auch Jesus laut Überlieferung seinen zwölf Jüngern die Füße mit Wasser gereinigt haben soll, hatte der Papst in diesem Jahr Roms größtes Gefängnis Regina Coeli ausgesucht. Dort wusch er zwölf Häftlingen die Füße.

Am Abend des Karfreitags betete der Papst im Schein Tausender Kerzen und Fackeln mit rund 20.000 Gläubigen rund um das Kolosseum in Rom den traditionellen Kreuzweg. Die Meditationstexte zu den einzelnen Stationen, die den Weg Jesu zum Kreuz nachzeichnen, hatten in diesem Jahr Schüler einer römischen Oberschule verfasst. Darin beschrieben sie Gefühle und Gedanken junger Menschen angesichts des Leidens Jesu. Damit wollten sie zugleich an die Gleichgültigkeit angesichts alltäglicher Ungerechtigkeit, an das Leid von Müttern wegen der Nöte ihrer Kinder, aber auch an Spott und Hass in den sozialen Netzwerken erinnern.