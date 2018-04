Maggie Corbin hat jetzt einen Strich in ihrer Akte. "Unser Schulleiter hat gesagt, dass wir als nicht entschuldigt gelten, wenn wir hier teilnehmen", sagt sie. "Aber das war mir egal." Zu wichtig sei ihr das Thema, wegen dessen sie und einige Hundert andere Jugendliche sich an diesem Vormittag vor dem Weißen Haus versammelt haben.

Die 16-Jährige ist Teil des National Student Walkout, einer Reihe von Schulstreiks, die am Freitag überall in den Vereinigten Staaten stattgefunden haben. In mehr als 2.500 Schulen im ganzen Land verließen die Schüler den Unterricht – aus Protest gegen die laxen Waffengesetze in den USA. Sie fordern schärfere Regeln für den Besitz von Schusswaffen und besseren Schutz für sich und ihre Mitschüler.

Die Streiks sind Teil einer Bewegung, die vor rund zwei Monaten ihren traurigen Ausgangspunkt fand. Am 14. Februar eröffnete ein ehemaliger Schüler an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland in Florida das Feuer in einem Unterrichtsgebäude. Er tötete 17 Menschen.



Die Bewegung der Überlebenden

Anders als bei so vielen Massakern zuvor reagierte die amerikanische Öffentlichkeit diesmal nicht mit einem Schulterzucken. Um die Überlebenden bildete sich eine Bewegung. Ihren bisherigen Höhepunkt erreichte sie Ende März. Millionen Menschen überall in den USA gingen damals auf die Straße, um von den Regierenden schärfere Waffengesetze einzufordern. Allein in Washington protestierten den Organisatoren zufolge mehr als 800.000 Demonstranten.

Von solchen Massen ist der Schulstreik an diesem Freitag weit entfernt. Vielleicht 500 Schüler aus der Hauptstadt und den umliegenden Vororten in Virginia und Maryland sind vor das Weiße Haus gekommen. Viele haben selbst gebastelte Schilder mitgebracht, andere verteilen Buttons und Sticker. Ein paar Freiwillige sorgen dafür, dass die Jugendlichen genug Wasser bekommen.

Maggie gehört zu den Organisatoren der Demonstration. In den vergangenen Wochen hat sie Anträge ausgefüllt, Spruchbänder und Banner gebastelt – am Abend vor der Versammlung noch bis tief in die Nacht. Jetzt trägt sie eine durchsichtige Plastikkiste durch die Reihen. Einige Schüler legen Briefumschläge hinein. Es sind Schreiben an Kongressabgeordnete, die Maggie und ihre Mitstreiter am Nachmittag im Kapitol abgeben wollen. Hunderte Briefe sind zusammengekommen.

Verbindung zu den Massenprotesten im März

Es ist nicht das erste Mal, dass die Jugendlichen mit einem Schulstreik auf ihre Forderungen aufmerksam machen wollen. Bereits im März, genau einen Monat nach dem Parkland-Massaker, verließen Jugendliche im ganzen Land erstmals aus Protest den Unterricht. Schüler aus mehr als 3.000 Schulen beteiligten sich damals.

Die Aktion galt als Auftakt für den March For Our Lives, die Großdemonstration einige Tage später. Ein erster Test, der zeigen sollte, wie groß die Unterstützung für die Anliegen der Parkland-Schüler in ihrer Generation ist. Und auch diesmal werden die Demonstrationen in Verbindung mit den Massenprotesten vom März gesehen. Sie müssen zeigen, ob die neue Bewegung immer noch über genug Energie verfügt, um ihre Forderungen bis zu den Zwischenwahlen für das US-Repräsentantenhaus im Herbst aufrechtzuerhalten.