Trotz internationaler Kritik hat ein Gericht in der Türkei mehrjährige Haftstrafen gegen führende Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet verhängt. Das Gericht in Silivri bei Istanbul verurteilte den Herausgeber Akın Atalay, den Chefredakteur Murat Sabuncu und den prominenten Investigativjournalisten Ahmet Şık wegen Unterstützung von Terrororganisationen.

Trotzdem verfügte das Gericht die Entlassung Atalays aus der Untersuchungshaft. Er war der letzte Cumhuriyet-Mirarbeiter, der noch inhaftiert war. Das Urteil nach dem neunmonatigen Verfahren ist noch nicht rechtskräftig. Die Anwälte hatten schon davor angekündigt, Einspruch einzulegen. Insgesamt waren 18 aktuelle und frühere Mitarbeiter der Zeitung angeklagt.

Atalay wurde zu acht Jahren, einem Monat und 15 Tagen Haft verurteilt, Sabuncu und Şık zu je siebeneinhalb Jahren. Gegen mehrere andere Mitarbeiter des Blattes wurden kürzere Haftstrafen verhängt. Drei Angeklagte wurden freigesprochen. Das Verfahren von zwei abwesenden Angeklagten - darunter Ex-Chefredakteur Can Dündar, der im Exil in Deutschland lebt - wurde abgetrennt und wird fortgesetzt. Dündar lebt im deutschen Exil und schreibt wöchentlich für DIE ZEIT eine Kolumne über die Krise in der Türkei. Auf ZEIT ONLINE werden die Texte auf deutsch und türkisch veröffentlicht.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der linksextremistischen DHKP-C und der Gülen-Bewegung vorgeworfen. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan macht die Bewegung um den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Die Organisationen widersprechen sich jedoch von ihren Ideologien. Die Staatsanwaltschaft hatte trotz internationaler Kritik langjährige Haftstrafen gefordert.

"Das ist ein politisch motivierter Prozess"

Der Prozess war international kritisiert worden. Der Cumhuriyet-Anwalt Duygun Yarsuvat sagte bei seinem Schlussplädoyer: "Das ist ein politisch motivierter Prozess." Er habe das Ziel, die Zeitung zum Schweigen zu bringen. Sabuncu sagte: "Journalismus ist kein Verbrechen, wir haben nur Journalismus betrieben." In dem Prozess waren als Indizien Artikel und Twitter-Nachrichten der Angeklagten aufgeführt worden.

Ein Großteil der Cumhuriyet-Mitarbeiter war bei Razzien Ende 2016 festgenommen und anschließend in U-Haft genommen worden. Bei Prozessbeginn am 24. Juli 2017 saßen zwölf Cumhuriyet-Mitarbeiter in Untersuchungshaft. Zuletzt wurden Sabuncu und Şık im vergangenen Monat nach 490 Tagen beziehungsweise 430 Tagen U-Haft entlassen. Atalay saß 18 Monate in Untersuchungshaft. Die Verurteilten Mitarbeiter der Zeitung haben nach Medienberichten Berufung eingelegt, bis zu ihrer Revision bleiben sie also in Freiheit. Vermutlich werden sie aber nicht das Land verlassen dürfen.



Die Medien in der Türkei stehen seit langem unter Druck. Unter dem nach dem Putschversuch verhangenen Ausnahmezustand hatte Erdoğan per Dekret zahlreiche Medien schließen lassen. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation P24 sitzen mehr als 150 Journalisten in der Türkei im Gefängnis.

In der Türkei angeklagt ist auch die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu, ihr Prozess geht am Donnerstag weiter. Tolus deutsch-türkischer Kollege Adil Demirci war vergangene Woche verhaftet worden und sitzt nun im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri, in dem bis zu seiner Freilassung im Februar auch Welt-Korrespondent Deniz Yücel inhaftiert war.