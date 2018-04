Was ist in Münster passiert?

Ein Mann ist am Samstagnachmittag nach offiziellen Angaben um 15.27 Uhr in der Innenstadt von Münster mit einem VW-Campingbus mit hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe von Menschen gefahren. Die Tat ereignete sich am Denkmal Kiepenkerl, an dem sich zwei Restaurants befinden, der große und der kleine Kiepenkerl.

Was wissen wir über die Opfer?

Drei Menschen sind gestorben, einer davon ist der mutmaßliche Täter. Er erschoss sich noch am Tatort im Fahrzeug. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, sechs davon schwer, sagte ein Sprecher der Münsteraner Polizei. Die Opfer sind offenbar vor allem Restaurantgäste, die auf dem Platz im Außenbereich der Restaurants saßen. Staatsanwaltschaft und Polizei Münster teilten in der Nacht mit, es handele sich bei den Toten um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und einen 65-Jährigen aus dem Kreis Borken.

Großeinsatz in der Altstadt von Münster

Was wissen wir über den mutmaßlichen Täter?

Der Tatverdächtige ist laut Polizei männlich und deutscher Staatsbürger. In der Nacht sagte der Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, dass es sich bei dem Fahrer vermutlich um einen 48-jährigen Mann handele, der schon länger in Münster wohne. Bislang lägen keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund für die Tat vor, es werde in alle Richtungen ermittelt. Beamtinnen und Beamte haben die vier Wohnungen des mutmaßlichen Täters durchsucht. Nach der Durchsuchung gab die Polizei bekannt, es gäbe keine Hinweise auf ein politisches Tatmotiv. In einer Wohnung entdeckten sie Feuerwerkskörper und ein unbrauchbar gemachtes Maschinengewehr vom Typ AK 47, das die Polizei als "Dekowaffe" bezeichnete. Im Campingbus hatten die Beamten zuvor die Tatwaffe, eine Schreckschusswaffe und rund ein Dutzend Feuerwerkskörper sichergestellt. Von außen waren in dem Fahrzeug zudem Drähte zu sehen, weshalb Fachleute den Wagen auf eine mögliche Bombe untersucht hatten. Gefunden wurde aber kein Sprengsatz. Laut dem NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach am späten Abend nichts für einen terroristischen Hintergrund. Am Sonntag sagte eine Polizeisprecherin, es gebe keine Hinweise, dass noch weitere Verdächtige an dem Verbrechen beteiligt waren – die Behörden gingen von der Tat eines Einzeltäters aus. Die Polizei war zunächst Zeugenaussagen nachgegangen, wonach noch zwei Menschen aus dem Auto gesprungen und geflüchtet sein sollten. Der mutmaßliche Täter von Münster war der Polizei bereits wegen kleinerer Delikte bekannt. Es habe drei Verfahren in Münster gegeben und eines in Arnsberg, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin von Münster, Elke Adomeit, am Sonntag. Die Verfahren stammten demnach aus den Jahren 2015 und 2016 und seien alle eingestellt worden. Es ging damals um eine Bedrohung, Sachbeschädigung, eine Verkehrsunfallflucht und Betrug.

Gibt es weitere Informationen über den mutmaßlichen Täter?

Ja. Diverse Medien berichten weitere Details über den Mann: Es soll sich um den 48 Jahre alten Jens R. handeln. R. soll laut Faz.net in Olsberg im Sauerland geboren sein und schon lange in Münster gelebt haben. Er habe zwei Kilometer vom Tatort entfernt gewohnt. Laut dem Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR war R. in den Jahren 2014 und 2016 psychisch auffällig. Auch die Nachrichtenagentur dpa berichtet, es handele sich um einen möglicherweise seelisch erkrankten Mann. Das ZDF berichtet, er habe vor Kurzem versucht, sich zu töten. Die Westfälischen Nachrichten schreiben, der Mann sei polizeibekannt. Nach Informationen der Zeitung hatte sich der Tatverdächtige Ende März bei Bekannten per E-Mail verabschiedet und "quasi einen Suizid angedeutet". Die Polizei bestätigte am Samstagabend auf Anfrage von ZEIT ONLINE diese Informationen nicht.



Wie ist die Lage in Münster jetzt?

Die Lage ist sicher. Das sagte eine Sprecherin der Münsteraner Polizei ZEIT ONLINE. "Wir sind mit ausreichend Kräften vor Ort." Der Bereich rund um den Anschlagsort ist weiterhin abgesperrt. In der Nacht meldete die Polizei, dass vom Täterfahrzeug keine Gefahr mehr ausgeht und die Beamten am Tatort weiter ermitteln können. Am frühen Sonntagmorgen wurde der Campingbus abgeschleppt. Die Polizei bat am Abend Anwohnerinnen und Anwohner, sich in eine am Münsteraner Stadttheater eingerichtete Anlaufstelle zu begeben. Viele Menschen hatten nach dem Vorfall Blut gespendet. Für den Sonntag laden Kirchen zu Trauergottesdiensten ein. Auch am Sonntag muss in der Innenstadt zunächst mit Behinderungen im Straßenverkehr gerechnet werden, da rund um den Tatort weiter ermittelt wird.

Wo können sich Zeugen melden?

Das Bundeskriminalamt hat im Internet ein Hinweisportal geschaltet. Unter dieser Adresse können Zeugen Videos oder Fotos, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, hochladen. Mittlerweile laufen nach Polizeiangaben viele Hinweise ein. Der Einsatzleiter lobte das besonnene Verhalten der Münsteraner unmittelbar nach der Tat: "Alle haben sich vorbildlich verhalten und den Tatortbereich sehr schnell verlassen." Zur Unterstützung bei der Aufklärung der Tat hat die Polizei Münster Polizisten aus ganz Nordrhein-Westfalen angefordert.



#Kiepenkerl#Münster Bitte keine Bilder oder Videos im Netz verbreiten. Vorhandene Bilddateien bitte im Hinweisportal des BKA hochladen Link: https://t.co/pKS5fNIHtM — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 8. April 2018

Welche Reaktionen gab es auf den Anschlag?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, sie sei "zutiefst erschüttert" von den "schrecklichen Geschehnissen" in Münster. Außerdem dankte sie allen Einsatzkräften vor Ort. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) fuhr am Sonntag nach Münster, um sich dort über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Dort sagte er: "Wir werden alles Menschenmögliche tun für den Schutz der Bürger in Deutschland." Auch werde alles erdenkliche getan, um ein solches Verbrechen, das keiner für möglich gehalten habe, künftig zu verhindern. Jedoch gebe es keine absolute Sicherheit. Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet (CDU), schrieb auf Twitter, es sein "ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, er sei in Gedanken bei den Opfern und Frankreich teile Deutschlands Trauer. US-Präsident Donald Trump nannte den Vorfall eine "feige Attacke auf unschuldige Menschen" und verurteilte die Tat in einer Stellungnahme aus dem Weißen Haus.