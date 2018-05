Z2X, das Festival der neuen Visionäre von ZEIT ONLINE, reist wieder durch Deutschland. Erste Station der diesjährigen Festivaltour: das Funkhaus des BR in München. 200 engagierte Teilnehmende zwischen 20 und 29 waren mit eigenen Ideen zur Verbesserung der Welt dabei. In 17 Sessions diskutierten sie ihre Zukunftsfragen mit Gleichaltrigen. Wie retten wir Insekten? Sollten wir offener über Sex sprechen? Kann Teamwork effektiv sein? Ist die Kapsel in der Vakuumröhre die Zukunft der Mobilität? Und: Geht Kennenlernen auch noch ohne Handy?