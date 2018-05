Bei einem Angriff auf das Innenministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es mehrere Tote und Verletzte gegeben. Der Sprecher des Ministeriums, Nadschib Danisch, bestätigte, Extremisten versuchten, das Tor zu stürmen. Weitere Einzelheiten wollte er aber nicht nennen. Örtliche Medien berichteten von anhaltenden Schusswechseln und Explosionen. Ein anderer Mitarbeiter des Ministeriums, der namentlich nicht genannt wurde, sagte, drei Selbstmordattentäter hätten sich in die Luft gesprengt.

Das Gebäude, in dem Hunderte Menschen arbeiten, liegt in der Nähe des internationalen Flughafens. Dort sind Medienberichten zufolge zuvor Waffen sichergestellt worden. Sicherheitskräfte hatten daher zunächst einen bevorstehenden Angriff auf den Flughafen vermutet.

Wer für den Angriff verantwortlich ist, blieb zunächst unklar. Die radikalislamischen Taliban haben die Zivilbevölkerung aber jüngst gewarnt, sich nicht in der Nähe von Regierungs- oder Militärgebäuden aufzuhalten, weil sie dort weitere Anschläge planen. In diesem Jahr haben die Taliban sowie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bereits neun schwere Anschläge in Kabul verübt. Die Angriffe sind Teil der sogenannten Frühjahrsoffensive – diese markiert in der Regel den Beginn der jährlichen Kämpfe, die im Winter ausgesetzt werden.