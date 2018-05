Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 25 Jahre nach dem Brandanschlag auf eine türkischstämmige Familie in Solingen dazu aufgerufen, der Fremdenfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten. "Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus dürfen in Deutschland und anderswo in der Welt keinen Platz haben", sagte sie bei einer Gedenkveranstaltung in der Staatskanzlei in Düsseldorf.

Der Rechtsextremismus gehöre keineswegs der Vergangenheit an, sagte Merkel. Auch heute würden Menschen angefeindet oder angegriffen, weil sie Asylbewerber oder Flüchtlinge seien oder weil sie dafür gehalten würden. "Solche Gewalttaten sind beschämend. Sie sind eine Schande für unser Land. Und damit dürfen und werden wir uns nicht abfinden."

Die Sicherheitsbehörden müssten alles unternehmen, um rechtsextremistische Verbrechen zu verhindern und aufzuklären, sagte Merkel. "Wir wissen, und dieses Wissen schmerzt, dass auch unsere Behörden gravierende Fehler und Versäumnisse machen." Dafür könne sie im Namen der Bundesregierung nur um Verzeihung bitten.



"Der entsetzliche Tiefpunkt einer langen Reihe"

Deutschland komme wegen seiner Geschichte und des Holocausts eine "besondere Verantwortung" zu. "Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ja gegen die Menschheit verpflichtet uns tagtäglich, uns für ein menschenwürdiges Zusammenleben einzusetzen", sagte Merkel bei der Gedenkveranstaltung, an der neben Angehörigen der Opfer von Solingen auch der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu teilnahm.

Sie alle erinnerten an eines der schwersten ausländerfeindlichen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. In der Nacht des 29. Mai 1993 hatten vier rechtsradikale Männer das Haus der türkischstämmigen Familie Genç in Nordrhein-Westfalen angezündet. Fünf Frauen und Mädchen starben. Die Täter wurden 1995 verurteilt.

Merkel erinnerte daran, dass der Anschlag keine Einzeltat gewesen sei, "sondern der entsetzliche Tiefpunkt einer langen Reihe menschenverachtender, rechtsextremistischer Verbrechen Anfang der Neunzigerjahre". In vielen anderen großen und kleineren Städten Deutschlands seien Ausländer gequält, verletzt oder gar ermordet worden. Die Liste sei "erschreckend lang". Die Kanzlerin nannte unter anderem die Ausschreitungen gegen ein Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Es mache sie noch heute fassungslos, dass damals Tausende Umstehende die Täter anfeuerten. Was diesen Opfern in Deutschland angetan worden sei, dürfe niemals vergessen werden.

Mevlüde Genç will Versöhnung

"Rechtspopulistisches und rechtsextremes Gedankengut findet auch heute Verbreitung", warnte die Kanzlerin, ohne beispielsweise die rechtspopulistische AfD mit Namen zu nennen. "Zu oft werden die Grenzen der Meinungsfreiheit sehr kalkuliert ausgetestet und Tabubrüche leichtfertig als politisches Instrument eingesetzt." Das sei kein "Geplänkel, sondern ein Spiel mit dem Feuer". Denn wer mit Worten Gewalt säe, nehme zumindest billigend in Kauf, dass auch Gewalt geerntet werde.

Solingen - Rechtsextremer Brandanschlag jährt sich zum 25. Mal Vor einem Vierteljahrhundert haben Rechtsextreme in Solingen fünf Frauen und Kinder türkischer Abstammung getötet. Der Brandanschlag veränderte die Stadt. © Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa

Während ihrer Rede wandte sich die Kanzlerin ausdrücklich an Mevlüde Genç, die bei dem Anschlag zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren hatte. Merkel bezeichnete die 75-Jährige als Vorbild an Humanität und Menschlichkeit. "Auf eine unmenschliche Tat haben Sie mit menschlicher Größe reagiert", sagte Merkel und zeigte sich beeindruckt, dass Genç nicht in Wut und Rachegedanken versunken sei.

Auch Genç ergriff während der Zeremonie das Wort. "Es ehrt mich und berührt mich, dass Sie heute an meiner Seite sind, um meinen Schmerz mit mir zu teilen", sagte sie zu den Ehrengästen gewandt und rief zur Versöhnung auf. "Lasst uns nicht in die Vergangenheit schauen, lasst uns nach vorne zum Positiven und zum Guten schauen", sagte Genç. Migranten sollten Teil dieser Gesellschaft sein, "dem Hass muss Einhalt geboten werden".

Für den späten Nachmittag war ursprünglich auch eine weitere Gedenkveranstaltung in Solingen geplant, bei der der türkische Außenminister Çavuşoğlu und sein deutscher Kollege Heiko Maas (SPD) reden sollten. Wegen eines schweren Gewitters musste die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen kurz nach ihrem Beginn abgebrochen werden – noch bevor die beiden Minister das Wort ergreifen konnten. Bei seiner Rede in der Düsseldorfer Staatskanzlei hatte Çavuşoğlu Deutschland "jede Art der Unterstützung" seines Landes angeboten, um gegen Rassismus vorzugehen, aber auch um bei der Integration der Migranten zu helfen. "Wir müssen eine Lösung finden, damit die vielen verschiedenen Menschen zusammenleben können", sagte er und warnte: "Der Anschlag von Solingen war nicht der erste Anschlag und wird nicht der letzte sein."