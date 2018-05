Die Staatsanwaltschaft Berlin hat nach einem antisemitischen Angriff Anklage gegen einen 19-jährigen Syrer erhoben. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, einen Kippa tragenden Israeli in Berlin attackiert zu haben.



Vor einem Monat waren im Stadtteil Prenzlauer Berg zwei Männer mit Kippa auf der Straße beschimpft und tätlich angegriffen worden. Der mutmaßliche Täter schlug mit einem Gürtel zu, einer der Männer wurde leicht verletzt. Der angegriffene Israeli filmte den Vorfall und veröffentlichte das Video im Internet. Der Verdächtige hatte sich wenig später der Polizei gestellt, er kam in Untersuchungshaft. Gegen zwei mutmaßliche Mittäter wird gesondert ermittelt.

Dem Syrer werden nun gefährliche Körperverletzung und Beleidigung zur Last gelegt. Das Jugendschöffengericht, das für den Fall zuständig ist, muss entscheiden, ob die Anklage zugelassen und ein Prozess eröffnet wird. Die Staatsanwaltschaft ist nach eigenen Angaben davon überzeugt, dass der Täter "in Verletzungsabsicht" gehandelt habe.

Das 21-jährige Opfer ist nach eigenen Angaben kein Jude, sondern israelischer Araber. Er habe die Kippa als eine Art Experiment getragen, weil ihm ein Freund aus Israel gesagt habe, es sei zu riskant, diese in Deutschland zu tragen. Er habe dies nicht geglaubt, sagte er.

Der Angriff hatte große Empörung und eine Debatte über das Problem antisemitischer Tendenzen in Deutschland ausgelöst. Die Bundesregierung bezeichnete den Vorfall als "Schande" für das Land. Der Zentralrat der Juden riet davon ab, als Einzelperson "großstädtischen Milieu in Deutschland" die Kippa zu tragen. In mehreren Städten fanden Solidaritätskundgebungen statt.