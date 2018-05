Das bayerische Innenministerium muss Miete und Nebenkosten für arbeitende Flüchtlinge in den Asylheimen des Freistaats senken. Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) entschied, hat die Staatsregierung von den Bewohnern bisher überhöhte Gebühren für die Unterbringung kassiert. Der Freistaat will deshalb reagieren: Der für Asyl zuständige Ministerialdirektor Karl-Michael Scheufele sagte dem Bayerischen Rundfunk, die vom VGH beanstandete Kostenkalkulation werde angepasst.



Grundlage der bisherigen Berechnung waren die Durchschnittsmieten, die Hartz-IV-Empfänger in Bayern zahlen müssen. Doch Asylunterkünfte und Privatwohnungen "entbehren von vornherein jeder Vergleichbarkeit im Hinblick auf Ausstattung und Standard", heißt es in dem Beschluss des höchsten bayerischen Verwaltungsgerichts.



Scheufele wies im BR noch einmal darauf hin, dass der VGH in seinem Beschluss "die Erhebung von Gebühren für Unterkunft, Verpflegung und Haushaltsenergie in Asylunterkünften in pauschalierender Form ausdrücklich für zulässig erklärt" habe.



Christine Kamm von den Grünen im bayerischen Landtag sagte dem Sender, das Urteil sei "nicht verwunderlich", schließlich "wäre jeder privater Vermieter des Mietwuchers bezichtigt worden, hätte er für einen Schlafplatz im Sechserzimmer 278 Euro plus 33 Euro Energiegebühr verlangt".