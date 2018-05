Von den mutmaßlichen Manipulationen bei Asylentscheidungen in Bremen haben einem Spiegel-Bericht zufolge auch Menschen profitiert, die von Behörden als mögliches Sicherheitsrisiko betrachtet werden. Dem Bericht zufolge soll etwa einem Mann Asyl gewährt worden sein, der mehrmals schwere Straftaten begangen und in Haft gesessen hatte – auch wegen des Versuchs der Schleuserei. Inzwischen hätten Prüfer des Bamf festgestellt, dass seine Anerkennung vermutlich von Anfang an rechtswidrig war.

Bei anderen Antragstellern seien mögliche Verbindungen zur Terrororganisation "Islamischer Staat" nicht näher geprüft worden. Im Falle eines Asylbewerbers, der angegeben habe, für den syrischen Geheimdienst gearbeitet zu haben, habe die Bremer Außenstelle offenbar nicht die Sicherheitsexperten informiert – entgegen den Vorschriften.



In Bremen wollten weder die Staatsanwaltschaft noch das Innenministerium zu dem Bericht Stellung nehmen. Anfang der Woche hatte auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, dass Terrorverdächtige in Bremen Schutzstatus bekommen hätten.

Mitte April war bekannt geworden, dass eine frühere Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen Asyl gewährt haben soll, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Frau und fünf weitere Beschuldigte, unter ihnen drei Rechtsanwälte und ein Dolmetscher.

Positive Bescheide gegen Geld

Nach dem Spiegel-Bericht bezahlten Geflüchtete Geld, um in Bremen Asyl zu bekommen. Das Magazin zitiert einen Betroffenen, wonach er einem Rechtsanwalt 1.000 Euro in bar bezahlt und wenige Monate später Flüchtlingsschutz in Bremen erhalten habe. Das decke sich teils mit einer Mail, in der ein Bremer Bamf-Beamter bereits im Sommer 2017 die Zentrale in Nürnberg informiert habe, dass ein Anwalt vorab 700 Euro pro Flüchtling kassiere und Bustouren nach Bremen organisiere.

Das Bamf hatte angekündigt, rund 18.000 Entscheidungen der Bremer Außenstelle zu überprüfen. Das seien sämtliche positiven Entscheidungen seit dem Jahr 2000, sagte Bamf-Chefin Jutta Cordt in Berlin. Die Überprüfung soll rund drei Monate dauern, etwa 70 Mitarbeiter würden dafür abgestellt. Nach Cordts Angaben wurden bis zum 11. Mai rund 4.400 Entscheidungen des Bamf seit 2013 überprüft, 30 Prozent davon in Bremen. Von den Bremer Entscheidungen müssten 40 Prozent (also etwa 500) widerrufen beziehungsweise zurückgenommen werden, von den Entscheidungen in anderen Städten dagegen nur etwa sechs Prozent.