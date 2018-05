Der Angreifer von Lüttich hat wenige Stunden vor seiner Tat einen weiteren Menschen getötet. Nach Angaben von Innenminister Jan Jambon handelt es sich dabei um einen ehemaligen Mithäftling des von der Polizei als Benjamin H. bezeichneten mutmaßlichen Täters. Demnach erschlug H., der noch eine Haftstrafe verbüßte, den Mann bei einem Freigang am Montagabend mit einem stumpfen Gegenstand.

Am Tag darauf griff H. in der Lütticher Innenstadt zwei Polizistinnen von hinten mit einem Messer an, entriss ihnen dann eine ihrer Schusswaffen und tötete beide damit. Kurz darauf erschoss er einen 22-Jährigen und flüchtete in eine Schule. Dort konnte er von Mitgliedern einer Spezialeinheit getötet werden.

Derzeit prüfen die Ermittlungsbehörden, ob die Tat einen terroristischen Hintergrund hat. Laut Medienberichten soll H. mit Mitgliedern der Islamistenszene bekannt gewesen sein und sich in der Haft radikalisiert haben. Bislang war er den Behörden wegen Drogenhandel und Diebstahl bekannt.



Jambon bestätigte die Annahme über das mögliche Tatmotiv. Es sei aber auch möglich, "dass er in unserer Gesellschaft keine Perspektive mehr sah, weil er in der Nacht zuvor einen Mord begangen hatte", sagte er dem belgischen Fernsehsender RTL.



Belgien war in der Vergangenheit bereits mehrfach das Ziel mehrerer terroristischer Attacken. Bei der schwersten töteten islamistische Extremisten in Brüssel am 22. März 2016 in der Metro sowie am Flughafen 32 Menschen. Seitdem gab es auch mehrere Angriffe auf Polizisten und Soldaten. Der letzte als terroristisch eingestufte Anschlag ereignete sich am 25. August 2017, als ein 30-jähriger Mann Soldaten im Zentrum von Brüssel mit einem Messer angriff.



Mitte Januar hatte die belgische Regierung die Terrorwarnstufe im Land wieder auf Stufe zwei herabgesetzt, ein Anschlag gilt demnach als "wenig wahrscheinlich". Behörden, Medien und Bürger sind jedoch nach wie vor sensibilisiert. Nach der Attacke in Lüttich teilte das Krisenzentrum mit, die Terrorwarnstufe bleibe auf der zweitniedrigsten Stufe. "Im Moment ändert sich nichts", hatte ein Sprecher gesagt.