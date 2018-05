"Theo assassin", riefen Hunderte Menschen am Freitagabend durch die Straßen von Brüssel – "Theo, du Mörder". Sie hatten sich nahe des Nordbahnhofs versammelt, um des zweijährigen kurdischen Mädchens Mawda zu gedenken, das am Vortag bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei erschossen worden war. 15 Polizeifahrzeuge hatten einen Lieferwagen, der ihnen verdächtig erschien, rund 80 Kilometer über die Autobahn verfolgt, vom zentral gelegenen Namur bis in die Nähe von Mons im Westen des Landes. Dabei feuerten die Polizisten zwei Schüsse auf den Lieferwagen ab, um ihn zum Halten zu bringen. An der Folge eines dieser Schüsse starb das Mädchen. Medienberichten zufolge hatten Schleuser mit dem Lieferwagen versucht, die 30 in dem Lieferwagen befindlichen Migranten durch Belgien nach England zu schmuggeln.

Der Mann, den die Demonstranten für den Tod des Mädchens verantwortlich machten, ist Theo Francken, der belgische Staatssekretär für Asyl und Migration. Wegen seiner harten Hand gegenüber Asylbewerbern und Flüchtlingen steht er häufig in der Kritik. Nun fordern sie seinen Rücktritt, ebenso den des Innenministers Jan Jambon. "Jambon, Francken: Eure Politik tötet", stand auf einem Schild.



Belgien als wichtiges Transitland für Migranten

Die Staatsanwaltschaft untersucht den genauen Tathergang noch. Fest steht jedoch: Dem Autopsiebefund zufolge war die Todesursache eine Kugel, die in die Wange des Mädchens eindrang. Die belgischen Behörden kommen damit in Bedrängnis, denn außer den beteiligten Polizisten hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft niemand eine Schusswaffe.



Der Sprecher des Innenministers, Olivier Van Raemdonck, mahnte in der belgischen Tageszeitung De Standaard dazu, "auf die Tatsachen zu sehen". Es sei inakzeptabel, dass ein Kind zum Spielball von Kriminellen wurde, sagte er in Anspielung auf dessen Schleuser. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise, dass die Polizei grobe Fehler begangen hätte. "Es gibt vorläufig keinen Grund, an unseren Beamten zu zweifeln", sagte Van Raemdonck. Die Polizei könne das Feuer eröffnen, wenn Menschen in Gefahr sind. "Das ist absolut der Fall, wenn ein Lieferwagen vor der Polizei flieht und damit mit dem Leben der Passagiere spielt", sagte Van Raemdonck. "Wenn diese Art von Vorfall etwas beweist, dann, dass man nicht hart genug gegen Menschenschmuggel vorgehen kann." Man müsse weitermachen wie bisher.



Die Verteidigung der Polizei kommt zu einer Zeit, in der Belgien ein wichtiges Transitland für innereuropäische Migration geworden ist. Viele Migranten versuchen derzeit, aus Mitteleuropa über Belgien an die Kanalküste zu gelangen und von dort aus weiter nach England zu reisen. Für Schleuser ist das ein profitables Geschäft. Zunehmende Migration und gleichzeitig verstärkte Sicherheitsvorkehrungen erhöhen die Preise für ihre Dienste. Auch im Fall Mawda sollte der Lieferwagen die Passagiere ins französische Calais bringen. Daneben hat sich der belgische Hafen Zeebrugge zu einem wichtigen Standort entwickelt.

Schleusergeschäft verlagerte sich ins Landesinnere

Die Mitte-rechts-Regierung in Belgien geht aggressiv dagegen vor. Seit 2014 ist zwar der Liberale Charles Michel Premier, die politische Agenda bestimmt aber die stärkste Partei des Landes, die flämisch-nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Ihr gehören sowohl Innenminister Jambon als auch Staatssekretär Francken an. Sie stören sich daran, dass sich die Migrationsrouten sichtbar ins Landesinnere verlagert haben.



Vor allem Brüssel hat sich zu einem wichtigen Umschlagplatz entwickelt. Seit Monaten kommen Migranten etwa in den Maximilianpark in der Nähe des Nordbahnhofs, um dort Schleusergeschäfte abzuwickeln. Einige Migranten haben dort Zelte aufgeschlagen, gegen die die Behörden mit Razzien vorgehen. Andere versuchen, an Rastplätzen entlang der Autobahn, die zur Küste führt, in Lkw zu gelangen. Manche werden an den Raststätten auch von Schleusern abgeholt.



Eine "verirrte" Kugel

Im Januar verstärkte die belgische Polizei ihre Präsenz auf den Rastplätzen, mit zum Teil fatalen Folgen. Ein Migrant war Ende Januar vor einer Patrouille geflüchtet, geriet auf die Autobahn und wurde dort überfahren. Innenminister Jan Jambon (N-VA) bedauerte den Vorfall, betonte jedoch: "Die Polizei hat nur ihre Arbeit gemacht. Wir werden die Vorgehensweise nicht ändern." Ende 2017 veröffentlichte die belgische Abteilung der internationalen Hilfsorganisation Médecins du Monde einen Bericht, wonach Transitmigranten von der Polizei regelmäßig geschlagen und getreten werden.

In Kritik geriet auch die Informationspolitik der belgischen Behörden. Frédéric Bariseau, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Mons, erklärte nach Mawdas Tod zunächst, das Mädchen sei nicht an einer Schussverletzung gestorben. Am Freitag revidierte Bariseau seine Worte. Ein "Missverständnis", wie er sagte. Eine Polizeikugel als Todesursache "können wir natürlich nicht ausschließen". Belgische Medien zitierten den Sprecher mit den Worten, eine "verirrte Kugel" sei für den Tod des Mädchens verantwortlich, um zu betonen, dass wohl keiner der Beamten ein Kind töten wollte.



Die verbale Unbeholfenheit der belgischen Behörden bekommt vorläufig keine Fortsetzung. Guy Theyskens, Sprecher der Föderalen Polizei, verweist auf die Staatsanwaltschaft, die während laufender Untersuchungen als einzige zu Kommentaren befugt sei. Die Staatsanwaltschaft lässt Anrufe am Samstag unbeantwortet.