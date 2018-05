Die Berliner Ausländerbehörde ist einem Medienbericht zufolge über Jahre hinweg einem Betrug beim Aufenthaltsstatus aufgesessen – trotz Warnungen von Mitarbeitern. Zwischen Januar 2015 und September 2017 sollen sich Nigerianer in etwa 200 Fällen mit Hilfe gefälschter Dokumente und fingierter Ehen mit zumeist Portugiesinnen eine sogenannte EU-Aufenthaltskarte besorgt haben, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet. Die Karte bescheinigt das Recht auf Einreise und Aufenthalt. Hinter der Masche stand demnach eine Bande aus sechs Menschen.

Nach RBB-Informationen soll die inzwischen vor dem Berliner Landgericht angeklagte Bande immer wieder denselben Trick angewandt haben. Ein angeblich portugiesisch-nigerianisches Ehepaar sei in der Ausländerbehörde erschienen und habe die Aufenthaltskarte für Familienangehörige von Bürgern der EU beantragt. Die Anträge seien meistens bewilligt worden. Die dazu nötigen und vorgelegten Unterlagen seien jedoch allesamt gefälscht gewesen.

Dabei seien die Eheurkunden in den meisten Fällen zuvor in Nigeria gefälscht worden. Deutsche Arbeitsverträge und Lohnbescheinigungen der angeblichen portugiesischen Ehefrau seien von einer ehemaligen Bordellbesitzerin in Berlin angefertigt worden. Für den Termin in der Ausländerbehörde sei meist eine aus dem Drogenmilieu kommende Portugiesin eingeflogen worden. In einem Fall soll ein und dieselbe Portugiesin siebenmal – jeweils unter anderem Namen – einen Antrag für ihren angeblichen nigerianischen Ehemann gestellt haben.

Wie der RBB weiter berichtet, sollen Mitarbeiter der Ausländerbehörde ihre Vorgesetzten mehrfach auf Unstimmigkeiten bei den Anträgen und der Vergabe von Aufenthaltstiteln hingewiesen haben. Diese Warnungen seien aber ohne Folgen geblieben. Die zuständige Berliner Senatsverwaltung für Inneres teilte dem Sender dagegen mit, dass unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorgänge reagiert worden sei und Anträge von nigerianischen Staatsbürgern nun besonders intensiv geprüft würden.



Senat weist Vorwürfe zurück

Auch auf Anfrage von ZEIT ONLINE wies ein Sprecher des Innensenats die Vorwürfe zurück. Die Ausländerbehörde habe "weder jahrelang noch überhaupt etwas geduldet". Sie habe bereits im Oktober 2015 die Verdachtsmomente aufgegriffen, ernst genommen und das Vorgehen in bestimmten Fällen umgestellt. So seien zum Beispiel portugiesische Heiratsurkunden überprüft worden. Im August 2016, nachdem sich die Verdachtsmomente konkretisiert hätten, habe die Behörde dann noch restriktiver reagiert. Um Mehrfachidentitäten auszuschließen, seien Lichtbilder abgeglichen worden. Nigerianische Eheurkunden seien nicht mehr anerkannt worden, und es habe sogenannte Scheinehenbefragungen gegeben. Das Auswärtige Amt hatte laut RBB allerdings bereits 2010 angeordnet, dass wegen verbreiteter Korruption und Fälschungen in Nigeria die Richtigkeit aller Urkunden von dort "grundsätzlich in Frage gestellt werden" müsse.

Nach Angaben des Senatssprechers gegenüber ZEIT ONLINE sind der Ausländerbehörde bislang 173 Fälle bekannt. Die Verdächtigen würden nun alle vorgeladen und angehört. Ihnen drohe die Aberkennung des EU-Aufenthaltstitels und die Abschiebung. Die Berliner Polizei hatte die Betrugsserie mit den Scheinehen im September 2017 aufgedeckt. Am Freitag begann vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen fünf Frauen und einen Mann. Die Männer aus Nigeria sollen viele tausend Euro an die Schleuserbande bezahlt haben, deren Chef aus Portugal stammen soll. Die Anklage geht davon aus, dass die Gruppierung im Einzelfall bis zu 15.000 Euro kassierte.