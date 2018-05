Mehr als eineinhalb Jahre nach den tödlichen Schüssen auf einen 29-jährigen Iraker in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft wird erneut gegen drei Polizisten ermittelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehen die neuen Untersuchungen auf eine Anordnung des Kammergerichts zurück. Demnach wurden die Umstände beim Schusswaffeneinsatz bislang nur unzureichend aufgeklärt.

In dem Fall geht um einen Polizeieinsatz in einer Asylbewerberunterkunft Ende September 2016 in Berlin-Moabit. Der 29-jährige Iraker soll mit einem Messer auf einen anderen Flüchtling losgegangen sein, nachdem dieser versucht haben soll, die sechsjährige Tochter des Irakers zu vergewaltigen.

Zum Zeitpunkt der Attacke waren bereits Polizisten vor Ort, die wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gerufen worden waren. Demnach war der beschuldigte Flüchtling mit Handschellen gefesselt und sollte gerade in ein Polizeiauto steigen. Dann sei der Vater des Mädchens – der 29-jährige Iraker – plötzlich mit dem Messer auf ihn losgegangen. Zeugen sagten aus, bei der Attacke habe dieser gerufen: "Das wirst du nicht überleben."



Die Polizei verteidigte die Schüsse wegen der gefährlichen Situation als gerechtfertigt. Die Beamten wollten den Angriff verhindern, hieß es damals. Nach damaligen Angaben der Staatsanwaltschaft wurden mehrere Schüsse aus mehreren Dienstwaffen abgegeben.



Zunächst waren die Ermittlungsbehörden den Darstellungen der Polizei gefolgt und stellten die Ermittlungen mit Verweis auf Notwehr und Nothilfe ein. Dagegen wandte sich die Witwe des Irakers und erzwang beim Kammergericht einen Beschluss zu neuen Ermittlungen.



Die Beratungsstelle ReachOut und der Berliner Flüchtlingsrat sprachen von einem Teilerfolg auf dem Weg zu einer lückenlosen Aufklärung. Schließlich stehe bislang gar nicht fest, ob der Iraker auch tatsächlich mit einem Messer bewaffnet gewesen war.