Die französische Regierung hat die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu der Anschlagsserie vom November 2015 verurteilt. Die Sprecherin des Außenministeriums, Agnès von der Mühll, teilte mit, die Regierung in Paris missbillige die Äußerungen Trumps entschieden und fordere "Respekt für die Erinnerung an die Opfer".



Bei Attacken von IS-Attentätern auf den Musikclub Bataclan, das Fußballstadion Stade de France und eine Reihe von Bars und Restaurants waren am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet worden.

La France exprime sa ferme désapprobation des propos du président @realDonaldTrump au sujet des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et demande le respect de la mémoire des victimes. https://t.co/kTbH0N9FRk — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) 5. Mai 2018

Trump hatte am Freitag bei einer Rede vor der US-Waffenlobby NRA gesagt, die Zahl der Opfer von Paris wäre nicht so hoch gewesen, wenn jemand zurückgeschossen hätte. "Niemand in Paris trägt eine Waffe, und man erinnert sich an die 130 Toten", sagte Trump. Hätte auch nur eine einzige Waffe in Richtung der Angreifer gezeigt, "dann wäre die ganze Geschichte ganz anders ausgegangen", sagt er.

Die Täter hätten sich "Zeit gelassen und einen nach dem anderen getötet", sagte Trump. Der Präsident unterstrich seine Worte, indem er seine Hand zu einer Pistole formte, die auf ein Opfer zielt. Dabei ahmte er die islamistischen Täter nach: "Bumm, komm her, bumm, komm her, bumm, komm her."

In der vergangenen Woche war der französische Präsident Emmanuel Macron als erster offizieller Staatsgast Donald Trumps in Washington empfangen worden. Den Beiden wird trotz teils seiner unterschiedlicher politischer Vorstellungen ein gutes persönliches Verhältnis nachgesagt. Inhaltlich waren sie sich bei vielen Themen uneinig; Macron sprach sich in seiner Rede vor dem US-Kongress gegen Protektionismus und für globale Zusammenarbeit und Klimaschutz aus. Zudem versuchte Macron, Trump von einem Ausstieg aus dem Atom-Deal mit dem Iran abzubringen – und sagte im Anschluss, er rechne mit einem Ende des Abkommens.