Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich zu einem Messerangriff in einem Zug in Flensburg geäußert. "Beiden Verletzten gilt mein tiefes Mitgefühl und ich wünsche ihnen eine hoffentlich schnelle Genesung", hieß es in einer Erklärung aus dem Ministerium des CSU-Politikers kurz nach dem Vorfall am Mittwochabend.



"Gewalt darf nie geduldet werden, sei sie gegen die Bevölkerung oder gegen Polizisten gerichtet", wird Seehofer darin zitiert. Es sei ihm "ein wichtiges Anliegen, für die Sicherheit in Deutschland zu sorgen". Dem Land Schleswig-Holstein bot der Minister jede gewünschte Hilfe an.

Der Messerangriff ereignete sich gegen 19 Uhr im IC 2406, der gerade aus Köln kommend in den Bahnhof von Flensburg einfuhr. Wie die Bild berichtete, hatte ein Zugbegleiter wegen eines Streits zwischen zwei Männern über Lautsprecher nach Polizisten an Bord gefragt. Daraufhin habe sich eine mitreisende Polizistin gemeldet und versucht, den Streit zu schlichten. Einer der Männer soll mit einem Messer auf den anderen eingestochen haben, bevor er auch die Polizistin attackiert habe.



Nach Angaben der Polizei habe die 22-Jährige dann ihre Schusswaffe eingesetzt. Laut des Berichts der Bild-Zeitung, die sich dabei auf einen Polizeisprecher beruft, sei die Beamtin nicht im Dienst gewesen, aber in Uniform in dem Zug gereist. "Das ist nichts Außergewöhnliches, Polizisten dürfen in Uniform Zug fahren und sind dabei auch bewaffnet", wird der Sprecher von der Zeitung zitiert.

Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Weitere Angaben zu den Beteiligten und dem Tatmotiv machte die Polizei nicht. Hinweise auf einen etwaigen islamistisch-terroristischen Hintergrund gab es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur keine. Auch ein Sprecher der Bundespolizei sagte: "Ein terroristischer Hintergrund ist mir nicht bekannt."

Nach dem Vorfall war der Flensburger Bahnhof vorübergehend geräumt worden, dann aber wieder zugänglich. Auch die Zufahrtsstraßen waren zwischenzeitlich gesperrt, der Zugverkehr nach Flensburg wurde unterbrochen. Bundespolizei, Landespolizei und Kriminalpolizei waren vor Ort im Einsatz. Staatsanwaltschaft und Kripo haben inzwischen die Ermittlungen übernommen.