Nach dem Flugzeugabsturz in Kuba ist der Zustand von drei Überlebenden kritisch. Die drei Frauen schwebten in Lebensgefahr, sagte Carlos Alberto Martínez Blanco, Leiter des Krankenhauses Calixto García in Havanna, laut lokalen Medien. Ein Spezialteam kümmere sich um die Patientinnen.

Am Freitag war eine Maschine vom Typ Boeing 737 kurz nach dem Start vom internationalen Flughafen José Martí in Havanna abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Das Flugzeug war auf dem Weg ins ostkubanische Holguín. An Bord befanden sich laut Staatsmedien 110 Menschen: 104 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.

Ob es weitere Überlebende gegeben haben könnte, ist unklar: Die kubanische Regierung hat die Anzahl der Toten und Verletzten bislang nicht bestätigt. Auch zur Unglücksursache gab es keine offiziellen Angaben. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel zufolge untersucht eine Kommission den Vorfall.

Laut der kommunistischen Parteizeitung Granma konnten vier Menschen lebend aus dem Wrack geborgen werden. Darunter sei ein Mann gewesen, der kurze Zeit später gestorben sei. Die drei geborgenen Frauen kamen schwer verletzt ins Galixto-García-Krankenhaus. Diese Darstellung deckt sich mit den Angaben des Krankenhausleiters. Andere Medienberichte über mögliche weitere Bergungen gab es nicht. Ob die drei Frauen die einzigen Überlebenden des Unglücks sind, ist unklar.



Die meisten Passagiere waren Berichten zufolge Kubaner. Allerdings befanden sich auch einige Ausländer an Bord. Das mexikanische Verkehrsministerium bestätigte, dass fünf Besatzungsmitglieder aus Mexiko stammten. Die Nationalität des sechsten Crewmitglieds ist unbekannt. Außerdem teilte das argentinische Außenministerium mit, zwei Argentinier seien bei dem Absturz gestorben.

Die mexikanische Luftfahrtbehörde kündigte die Entsendung von Spezialisten an, die bei den Ermittlungen helfen sollen. Auch der Flugzeughersteller Boeing stellte ein Team von Technikern bereit.

Kuba - Offenbar nur drei Überlebende bei Flugzeugabsturz in Havanna In Kuba ist ein Flugzeug mit 110 Menschen kurz nach dem Start vom Flughafen in Havanna abgestürzt. Der Großteil der Insassen ist bei dem Absturz gestorben. © Foto: Social Media via Reuters

Die abgestürzte Maschine gehörte der mexikanischen Fluggesellschaft Damojh, wurde jedoch von der staatlichen kubanischen Gesellschaft Cubana gemietet und betrieben. Die Fluggesellschaft Damojh wurde 1990 in Mexiko gegründet. Zur Flotte zählen laut mexikanischem Verkehrsministerium lediglich drei Flugzeuge.

Kubas Präsident Díaz-Canel sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Weiterhin sagte er: "Die Dinge sind organisiert, das Feuer gelöst und die sterblichen Überreste identifiziert worden." Am Samstag begann eine zweitägige Staatstrauer, die Flaggen wurden landesweit auf Halbmast gesetzt.



Beileidsbekundungen kamen auch aus dem Ausland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtete ein Kondolenzschreiben an Díaz-Canel. Mit tiefer Betroffenheit habe er von der Katastrophe gelesen.

Papst Franziskus sei tief betrübt, bete für die Todesopfer und sei den Verletzten nahe, hieß in einem vom Vatikan veröffentlichten Telegramm an den Vorsitzenden der Kubanischen Bischofskonferenz, Erzbischof Dionisio Guillermo García Ibáñez. Der Papst bat García, den betroffenen Familien seine Kondolenzwünsche zu übermitteln.