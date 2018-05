In Frankreich ist nach Angaben der Regierung ein Terroranschlag verhindert worden. Der französische Innenminister Gérard Collomb sagte dem Fernsehsender BFMTV, zwei Brüder ägyptischer Herkunft seien festgenommen worden.



Die Männer sollen einen Anschlag mit Sprengstoff oder mit dem Gift Rizin vorbereitet haben: "Sie hatten Anleitungen, die darlegten, wie man in der Tat Gifte auf Basis von Rizin herstellt", sagte Collomb dem Sender. Auch auf Twitter informierte der Innenminister über die Festnahme.

Un attentat mettant en cause deux ressortissants de nationalité égyptienne a été déjoué cette semaine à Paris.

Nos services se sont notamment appuyés sur une visite domiciliaire : une disposition inscrite dans la #LoiAntiterrorisme adoptée à l’automne 2017 par le Parlement. pic.twitter.com/ZtNTwp5p2w — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 18. Mai 2018



Aus Ermittlungskreisen hieß es, die Männer seien bereits vor einer Woche im 18. Arrondissement von Paris festgenommen worden. In diesem Bezirk liegt auch das Touristenviertel Montmartre. Zur Kommunikation sollen die Brüder den Messenger-Dienst Telegram genutzt haben, der die Verschlüsselung von Chats anbietet. Nach Informationen der Ermittler gestand einer der Verdächtigen, einen Anschlag geplant zu haben.

Am vergangenen Samstag hatte ein 21-jähriger Franzose mit tschetschenischen Wurzeln in der Pariser Innenstadt mit einem Messer Passanten attackiert. Ein Mann war getötet, fünf weitere Menschen verletzt worden. Seit Anfang des Jahres 2015 sind in Frankreich mehr als 240 Menschen bei Terroranschlägen getötet worden. Die Behörden haben nach eigenen Angaben mehr als 50 Attentate vereitelt.