Israelische Soldaten haben an der Grenze zum Gazastreifen zwei Palästinenser erschossen. Insgesamt drei Personen sollen nach Darstellung des israelischen Militärs versucht haben, über den Grenzzaun nach Israel zu gelangen.



Die Männer hätten versucht, "in israelisches Gebiet einzudringen und die Sicherheitsinfrastruktur zu sabotieren", teile die Armee mit. Zwei der Verdächtigen seien dabei getötet worden, über den Zustand der dritten Person wurden keine Angaben gemacht. Das Gesundheitsministerium in Gaza bestätigte den Tod eines 23-jährigen und eines 20-jährigen Palästinensers.

Die Zahl der Palästinenser, die an der Grenze zum Gazastreifen von der israelischen Armee getötet wurden, steigt damit auf 51 – seit Ende März dieses Jahres. Hunderte weitere Demonstranten wurden bei Protesten verletzt.

In der Nacht zum Sonntag hatte die israelische Luftwaffe eine Stellung der radikalislamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen bombardiert. Der Angriff war nach Angaben eines Armeesprechers eine Reaktion auf einen Vorfall vom Samstag, bei dem an Flugdrachen befestigte Brandsätze über die Grenze geschickt worden sein sollen. Bei solchen Angriffen mit Lenkdrachen waren in den vergangenen Wochen mehrfach Felder im Süden Israels in Brand gesetzt worden, wobei ein hoher Sachschaden entstanden war.