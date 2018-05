Viele Jahre lang war Harvey Weinstein der Mann gewesen, der das Schaulaufen für die Oscaranwärter in Hollywood organisierte. Am gestrigen Freitag sah man ihn in einer ganz anderen Rolle. In New York wurde sein eigener Bußgang inszeniert. Der ging an diesem sonnigen Morgen wie ein klassisches Drama vonstatten: Zuerst musste Weinstein sich um 7.30 Uhr in der Früh seinen Weg zur Polizeiwache im 1. Bezirk von Lower Manhattan bahnen, vorbei an zahllosen Journalisten und Kameraleuten, die schon hinter extra errichteten Absperrgittern warteten. Begleitet von seinem Anwalt Benjamin Brafman betrat Weinstein das Gebäude. Nach zwanzig Minuten öffnete sich erneut die Tür der Polizeiwache und Weinstein trat ins Freie. Diese Mal allerdings in Handschellen.

Der Filmproduzent ignorierte die Fragen der wartenden Reporter, ob sein Erscheinen in der Wache als Geständnis zu werten sei und ob er sich schuldig fühle. Zwei Polizisten führten Weinstein mit schnellen Schritten zu einem abgedunkelten Chevrolet, dann ging es weiter zur Anhörung vor Gericht. Das kurze Defilee am Morgen in Manhattan, vorbei an den Fotografen und Kameraleuten, wirkte wie die unglamouröse Version einer Tätigkeit, die Weinstein nur zu gut kennt: das Abschreiten des roten Teppichs.

Nachdem zuvor die ersten Eilmeldungen über die Agenturen gelaufen waren, dass Weinstein mit einer Anklage wegen Vergewaltigung rechnen müsse, schien der Filmproduzent es für ratsamer gehalten zu haben, sich lieber selbst den Behörden zu stellen, als festgenommen zu werden.



Festgenommen und erkennungsdienstlich erfasst

Die New Yorker Polizei teilte noch am Freitagmorgen in einem Statement mit: "Mr. Weinstein wurde festgenommen, erkennungsdienstlich erfasst und der Vergewaltigung, krimineller sexueller Handlungen, des sexuellen Missbrauchs und sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt in Fällen, die zwei verschiedene Frauen betreffen."

Der Gang zur Polizeiwache war Weinsteins erster öffentlicher Auftritt, nachdem im Herbst 2017 Anschuldigungen gegen den Hollywoodproduzenten in der New York Times und im New Yorker erschienen waren. Sie hatten eine globale Reaktion ausgelöst und mündeten in der #MeToo-Bewegung. Weltweit berichteten Frauen unter dem Hashtag von Sexismus und sexueller Gewalt.

Im Fall Weinstein meldeten sich über die Monate mehr als 80 Frauen, die angaben, der Produzent habe sie belästigt, genötigt, sexuell missbraucht oder vergewaltigt. Es waren auch prominente Schauspielerinnen wie Uma Thurman, Rose McGowan, Ashley Judd, Mira Sorvino, Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie.

Währenddessen zog sich Weinstein fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Er habe sich in eine Rehaklinik begeben, hieß es in Medienberichten. Paparazzifotos aus Arizona zeigten den 66-Jährigen nach angeblichen Therapiesitzungen. Zu den Vorwürfen äußerte sich der gebürtige New Yorker nie öffentlich. In Statements seiner Assistentin und seines Rechtsbeistands räumte er zwar Fehlverhalten im Umgang mit Frauen ein, bestritt aber gewaltsame Übergriffe.



Die Ermittlungen gehen weiter

Auch jetzt äußerte sich Weinstein nicht selbst, sondern ließ seinen Anwalt mitteilen, dass er "alle Anschuldigungen bezüglich nicht einvernehmlichen Sex" bestreite. Gegen 9.25 Uhr führten Justizvollzugsbeamte Weinstein dem Haftrichter vor. In einem weißen Hemd, hellblauem V-Ausschnittpullover und schwarzem Blazer gekleidet stand er im voll besetzten Gerichtssaal neben seinem Anwalt, als Joan Illuzzi, die Chefanklägerin der Bezirksstaatsanwaltschaft, die Anschuldigungen verlas. "Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Angeklagte sein Vermögen, seinen Einfluss und seine berufliche Position benutzt hat, um junge Frauen in Situationen zu locken, in denen es ihm gelang, sie sexuell zu nötigen", sagte Illuzzi. Die Ermittlungen dauerten an.

Die New York Times hatte am Abend vor Weinsteins Festnahme gemeldet, dass Ermittler auch Konten und Buchführung des Filmproduzenten in den Blick genommen hätten, um eventuelle kriminelle Finanztransaktionen aufzudecken. Angeblich soll Weinstein mehrere Opfer für ihr Stillschweigen bezahlt haben.

"Wir haben dich, Harvey, wir haben dich", schrieb Rose McGowan nach Weinsteins Festnahme auf Twitter. Die Schauspielerin war eine der ersten Frauen gewesen, die im vergangenen Jahr ihre Anschuldigungen gegen den Produzenten öffentlich gemacht hatten. Im Frühstücksfernsehen des Senders ABC sagte sie nun, dass die Bilder sie überrascht hätten: "Ich muss gestehen, ich habe den Tag nicht kommen sehen, an dem ich ihn in Handschellen sehen würde."

Kaution: eine Million Dollar

Lange blieb Weinstein allerdings nicht in Handschellen. Gegen 9.45 Uhr am Freitag setzte Strafrichter Kevin McGrath die Kaution fest: eine Million Dollar. Weinsteins Mundwinkel zuckten kurz, als der Betrag im Gericht verkündet wurde, aber auch hier schwieg der Beschuldigte und überließ seinem Anwalt das Wort. Auf richterliche Anordnung händigte der Filmproduzent zudem seinen Reisepass aus. Weinstein darf die Bundesstaaten New York und Connecticut vorerst nicht verlassen. Seine Bewegungen werden per elektronischer Fußfessel überwacht. Richter McGrath setzte die nächste Anhörung für den 30. Juli an. Bei einer Verurteilung drohen dem Produzenten bis zu 25 Jahre Haft.

Draußen vor dem Gericht kündigte Weinsteins Anwalt an, dass sein Mandant auf nicht schuldig plädieren werde: "Wir wollen fix vorangehen, um diese Anschuldigungen von der Hand zu weisen. Wir glauben, dass sie faktisch von keinen Beweisen gestützt sind." Während Brafmann diese Worte sprach, verließ sein Mandant unbeobachtet das Gerichtsgebäude durch einen Seitenausgang.