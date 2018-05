In Indien ist zum dritten Mal innerhalb einer Woche eine Jugendliche vergewaltigt und angezündet worden. Eine 16-Jährige wurde im Bundesstaat Madhya Pradesh in Zentralindien missbraucht und bei lebendigem Leib verbrannt, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Familienvater, wurde festgenommen.

Das Mädchen hatte ihm zuvor gesagt, sie wolle ihren Eltern von der Vergewaltigung erzählen. Auch ein Cousin des Mädchens wurde festgenommen. Er soll den mutmaßlichen Täter darüber informiert haben, dass seine Verwandte alleine zu Hause war.



Zuvor waren ähnliche Angriffe gegen eine 16-Jährige und eine 17-Jährige im ostindischen Bundesstaat Jharkhand bekannt geworden. Ein Mädchen starb, das andere schwebt noch in Lebensgefahr. Im April hatte es landesweite Proteste gegeben, nachdem die Gruppenvergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen muslimischen Mädchens öffentlich wurde. Die Regierung ordnete daraufhin die Einführung der Todesstrafe für Vergewaltiger von Kindern unter zwölf Jahren an.



Bereits 2012 waren die Strafen für Sexualverbrechen deutlich verschärft worden, nachdem die Gruppenvergewaltigung einer Studentin in einem Bus in Neu Delhi Massenproteste ausgelöst hatte. 2016 wurden in Indien etwa 40.000 Vergewaltigungsfälle gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte jedoch höher liegen, da im Falle einer Anzeige oft soziale Ausgrenzung droht.