Irland hat bislang eines der strengsten Abtreibungsgesetze der Europäischen Union. Nun hat eine deutliche Mehrheit dafür gestimmt, das strikte Abtreibungsverbot im Land zu lockern. Wie bewerten irische und britische Medien das Votum?

"Der Alptraum ist vorbei", schreibt die irische Journalistin Susan McKay im Guardian. Das Ergebnis sei "ein großer Sieg für Menschlichkeit, Mitleid und Mitgefühl". Die Bemühungen für eine liberale Abtreibungspraktik seien keine Angelegenheit von drei Monaten gewesen, sondern eine "von 35 Jahren".

Damals, 1983, war eine Kampagne gegen die Aufnahme des Abtreibungsverbots in die irische Verfassung gescheitert. Seitdem ist Irland eines der wenigen Länder der Welt, in denen ein Schwangerschaftsabbruch per Verfassung verboten ist: Der achte Zusatzartikel räumt dem ungeborenen Leben und der Frau das gleiche Recht ein. Das bedeutete, dass ein Schwangerschaftsabbruch in nahezu allen Fällen verboten ist, selbst nach einer Vergewaltigung, Inzest oder wenn der Fötus nicht lebensfähig ist. Frauen riskieren Haftstrafen von bis zu 14 Jahren, wenn sie in Irland einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Viele reisten daher nach Großbritannien oder bestellten sich Abtreibungspillen im Internet.

"Wir wollen nicht, dass noch mehr Kinder dazu gezwungen werden, Kinder zu gebären", schreibt McKay. "Dass noch mehr trauernde Paare die Asche ihrer toten Babys zurück nach Irland schmuggeln müssen. Dass noch mehr Frauen sterben müssen, weil sie schwanger sind und die Ärzte zu viel Angst haben, sie zu behandeln."

Ein Fall änderte viel

Der Tod einer jungen Zahnärztin stellte 2012 einen Wendepunkt in der Debatte in dem überwiegend katholisch geprägten Land dar. Ärzte hatten der 31-jährigen Savita Halappanavar in der 17. Schwangerschaftswoche attestiert, dass ihr Baby sterben würde. Auch wenn klar war, dass Risiken für sie bestanden, konnten die Ärzte keinen Abbruch einleiten, da das Herz des Fötus noch schlug. Halappanavar erlitt eine Infektion und starb wenige Tage später an einem septischen Schock.



Daraufhin gab es eine große Solidaritätsbewegung in der Bevölkerung und heftige Proteste gegen die bestehenden Regeln. Viele Kommentatoren bezeichnen den Fall Savita als Anfang der Yes-Bewegung. 2013 wurde ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.



Die überraschende Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Lockerung des Abtreibungsverbots sei ein Zeichen, dass "Irland sich einiger ist, als viele glaubten", schreibt dazu der Observer. Schon die Tatsache, dass Irland als erstes Land weltweit für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt habe, habe gezeigt, "wie sich gesellschaftliche Ansichten geändert haben, da auch Menschen mit traditionellen Ansichten ihre Meinung geändert haben". Das Referendum zum Schwangerschaftsabbruch wische nun "einen der letzten Überreste des kirchlichen Einflusses auf den Staat hinweg".