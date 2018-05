Bei dem Referendum über ein Änderung des Abtreibungsverbots hat sich offenbar eine breite Mehrheit der Iren für eine Liberalisierung der Gesetze ausgesprochen. Die Irish Times hatten nach der Stimmabgabe 4000 Wähler befragen lassen. 68 Prozent der am Wahltag Befragten stimmten nach Auswertung der Umfrage des Instituts Ipsos/MRBI für eine Aufhebung des Abtreibungsverbots, 32 Prozent dagegen. Die Fehlermarge lag bei 1,5 Prozent.

Fast 3,5 Millionen Iren waren aufgerufen, über den achten Zusatzartikel der Verfassung zu entscheiden, der Schwangerschaftsabbrüche strikt untersagt. Bereits am Nachmittag hatte sich eine hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet, berichtete die öffentlich-rechtliche irische Rundfunkanstalt RTÉ. Zehntausende im Ausland lebende Irinnen und Iren reisten Berichten zufolge für das Referendum in ihre Heimat. Gewählt werden konnte nur vor Ort, eine Briefwahl war nicht möglich. Die Wahllokale schlossen am Freitag um 22 Uhr. Da die Auszählung der Stimmen jedoch erst am Morgen beginnt, wird mit einem Ergebnis nicht vor Samstagnachmittag gerechnet.



Die Regierung von Premierminister Leo Varadkar hatte dazu aufgerufen, für die Streichung des Verfassungszusatzes zu stimmen und damit den Weg für eine liberalere Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch freizumachen. "Es ist ein großes Ja von mir", schrieb der Premier im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Regierung hat angekündigt, im Falle eines Siegs des Ja-Lagers Abtreibungen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei zu stellen. Bei bestimmten Indikationen soll sie bis zum sechsten Monat erlaubt sein.

In der katholisch geprägten Republik Irland gilt eines der strengsten Abtreibungsverbote in der EU. Ein Verfassungszusatz von 1983 schützt ungeborene Kinder genauso in ihrem Recht auf Leben wie ihre Mütter. Das macht Kritikern zufolge Schwangerschaftsabbrüche in dem Land faktisch unmöglich. Wer gegen das Verbot verstößt, kann mit bis zu 14 Jahren Gefängnis bestraft werden. Selbst nach einer Vergewaltigung ist in Irland ein Schwangerschaftsabbruch untersagt. Seit 2013 sind Abtreibungen erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Der UN-Menschenrechtsausschuss hatte das Abtreibungsverbot 2016 als Verstoß gegen internationale Menschenrechtsvereinbarungen kritisiert und die irische Regierung aufgefordert, es zu überarbeiten.