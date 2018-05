Nach der Beißattacke von Hunden auf einen Syrer in Magdeburg ist Haftbefehl gegen den Hundehalter erlassen worden. Der Anfangsverdacht wegen gefährlicher Körperverletzung habe sich durch weitere Ermittlungen bestätigt, teilte die Polizei mit. Der 23-Jährige kam in ein Gefängnis.



Dem Magdeburger werde vorgeworfen, seine beiden Hunde auf den 29 Jahre alten Syrer gehetzt zu haben. Das Opfer hatte bei dem Vorfall am 13. Mai schwere Bissverletzungen erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Den Ermittlungen zufolge ging der Hundehalter zunächst auf einer Grünfläche an der Familie vorbei und beleidigte sie. Nach einer Weile soll er zurückgekommen und auf die Familie zugegangen sein. Fest steht laut Polizei, dass sich der Syrer schützend vor seine Familie stellte. Daraufhin habe der Hundehalter den Mann in den Schwitzkasten genommen, dann hätten die Hunde angegriffen. Die Polizei konnte den Hundebesitzer ausfindig machen, nahm seine Hunde mit und brachte sie in ein Tierheim.

Wenige Tage nach dem Vorfall hatte die Polizei eine neue mögliche Version des Vorfalls öffentlich gemacht. Demnach hatte der Hundebesitzer den Syrer seinerseits wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.



Polizei weist Darstellung des Hundehalters zurück

Die Darstellung des Hundehalters, er sei selbst von dem 29-jährigen Syrer angegriffen worden, habe sich nicht bestätigt, sagte nun eine Polizeisprecherin. Ein Video, das diese Darstellung zu decken scheint, setze erst nach der eigentlichen Tathandlung ein und sei in den sozialen Medien aus dem Zusammenhang gerissen worden.



Der MDR hatte über ein Video berichtet, auf dem der Hundehalter gerufen habe: "Ihr greift mich die ganze Zeit an, ich rufe jetzt die Polizei." Auf der Aufnahme sei außerdem zu sehen, dass der Syrer und seine Bekannten einen Stock und einen Gürtel in der Hand gehabt hätten. Der Hundehalter habe sich "sichtbar zurückgezogen" und wiederholt, dass er die Polizei rufen werde. Einer der Männer habe plötzlich auf einen der Hunde eingeschlagen, dieser habe sich losgerissen und sei auf den Angreifer zu- und schließlich in eine Grünanlage gelaufen. Das Video zeige weiter, dass der Deutsche seinem Hund hinterhergerannt sei und ihn zurückgerufen habe. Anschließend habe der Mann sein Mobiltelefon gezogen und wiederholt, dass er jetzt die Polizei rufen werde. Danach breche die Filmaufnahme ab.

Nach Polizeiangaben war für den Haftbefehl gegen den Hundebesitzer zudem ausschlaggebend, dass es im März bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben habe. Auch hier soll der Mann seine Hunde auf Menschen losgelassen haben, sie bissen aber nicht zu.