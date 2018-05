Vor Spanien sind 366 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet worden. Die Seenotrettung des Landes teilte mit, dass sie am Sonntag 73 Menschen abgefangen habe, die in vier kleinen Booten gefahren seien. Am Samstag habe man bereits 293 Migranten aus neun Schiffen geholt.

Die Boote, mit denen viele Migranten die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer wagen, sind oft nicht für das offene Meer geeignet. Viele ertrinken. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Jahresbeginn 636 Menschen bei der Überfahrt über das Mittelmeer getötet worden. Von Januar bis April hätten 22.439 Migranten die europäischen Ufer erreicht, davon 4.409 in Spanien.



In Italien landen im Vergleich weniger Migranten als zu den Jahren davor. In diesem Jahr hatten nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 10.800 Menschen das italienische Festland erreicht. Dies waren 80 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum der Vorjahre. Als Hauptgrund dafür gilt die zwischen Rom und Tripolis vereinbarte Kooperation im Kampf gegen illegale Einwanderung nach Italien.