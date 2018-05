Am Tag vor den Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Brandanschlags von Solingen vor 25 Jahren hat Kenan Kaya die Polizei angerufen. "Ich wollte von denen wissen, ob es einen Krawall geben wird", sagt der Kioskbesitzer, "ob ich aufmachen oder zumachen soll." 365 Tage im Jahr öffne er seinen Laden, um Passanten der 170.000-Einwohner-Stadt Zeitungen, Zigaretten und Alkohol zu verkaufen. Nun, bei den schwülen Sommertemperaturen, tut er das in Badehose, Shirt und Schlappen, die Haare nach oben gegelt. Besorgt blickt er durch seine Schaufenster auf die Straße. "Wenn ich auch nur so'n paar Idioten sehe, mach' ich wieder zu."



Vor 25 Jahren war Kaya fünf Jahre alt. Seine Großeltern waren in den Sechzigern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, zunächst nach Bayern, dann zogen sie nach Westen, "wo es Menschen und Maschinen gibt". Sie bauten eine Existenz auf, die Familie wurde zur Großfamilie und bezog ein Haus im Osten der Stadt. Ihre Freizeit verbrachten sie damit, andere türkische Familien zu besuchen. Etwa alle zwei Wochen gingen sie zur Familie Genç in der Unteren Wernerstraße 81. 19 Familienmitglieder wohnten da, aus drei Generationen.

Heute gibt es die Adresse nicht mehr. Zwischen den Hausnummern 79 und 83 klafft eine Lücke. Wo einst ein dreistöckiges Haus stand, wachsen fünf Kastanienbäume. Sie stehen für Gürsün Inçe, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç und Saime Genç, die 1993 bei einem rassistisch motivierten Brandanschlag auf ihr Haus starben. Die drei Mädchen und zwei jungen Frauen verbrannten, erstickten oder stürzten in den Tod. Die Täter waren vier junge deutsche Männer. Zwei standen Wache, die anderen zwei gossen Benzin auf die Holzverschalung an der Wand, auf die Haustür und den Fliesenboden. Dann zündeten sie es an und rannten in die Nacht.

Am frühen Morgen des 29. Mai bargen Sicherheitskräfte die letzten Leichen. Acht weitere Familienmitglieder wurden schwer verletzt, die Narben tragen sie zum Teil bis heute im Gesicht.



Solingen - Rechtsextremer Brandanschlag jährt sich zum 25. Mal Vor einem Vierteljahrhundert haben Rechtsextreme in Solingen fünf Frauen und Kinder türkischer Abstammung getötet. Der Brandanschlag veränderte die Stadt. © Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa

Trauer und Rache

Auf das Verbrechen folgte eine heftige Reaktion: Noch am selben Abend zog ein Protestmarsch durch die Stadt, Trauernde mischten sich mit Rachelustigen, Freunde und Angehörige mit angereisten nationalistischen Türken. Auch mit dabei: linksorientierte Kurden und deutsche Autonome. Sie verwüsteten Geschäfte, setzten Autos in Brand. Die bundesweite Hetze gegen "Ausländer" und "Asylmissbraucher" auf der einen Seite und die Wut darüber und der Schmerz auf der anderen entluden sich an jenem Abend in Solingen. "Die haben die ganze Innenstadt kleingehauen", sagt der Kioskbesitzer Kenan Kaya. Niemand habe damals damit gerechnet. Warum, fragt er, sollte das nicht noch einmal geschehen? Er habe nichts zu befürchten, sagte ihm die Polizei am Telefon. Kaya scheint nicht überzeugt.

Der Anschlag hat ihn und seine Familie verändert, wachsamer gemacht. Seine Eltern verboten dem Jungen, sich als Türke zu erkennen zu geben, seinen kleinen Anhänger mit der türkischen Flagge sollte er verstecken, sagten sie ihm, auf der Straße kein Türkisch sprechen. Zu Hause erklärten sie ihm, dass man sich vor gewissen Deutschen hüten solle. Die Trauer der Familie Genç mahnte sie. Sich über die eine Nacht ausgesprochen haben sich die Familien aber nie, sagt Kaya. Die Angst legte sich still und leise auf sie.