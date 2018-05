In einer Highschool im US-Bundesstaat Texas sind mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. Die Zahl der Todesopfer könne sich zwischen acht und zehn bewegen, sagte Sheriff Ed Gonzalez. Unter den Opfern seien vor allem Schüler, aber auch ein Polizist.



Ein Verdächtiger wurde festgenommen, ein zweiter von der Polizei befragt, twitterte Gonzalez. Die Polizei hat zudem mögliche Sprengsätze auf dem Schulgelände und außerhalb des Campus gefunden. Spezialisten seien dabei, sie zu entschärfen, twitterte die Schulbehörde des Bezirks.

Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer gegen acht Uhr morgens Ortszeit in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston gegangen und hatte das Feuer eröffnet. In einer schriftlichen Mitteilung von 9.05 Uhr Ortszeit wurde von einem "aktiven Schützen" und "bestätigten Verletzten" gesprochen. Die Situation sei unter Kontrolle, Sicherheitskräfte sicherten das Gebäude, hieß es darin.

US-Vizepräsident Mike Pence teilte mit, er und Präsident Donald Trump seien über die Geschehnisse informiert worden. "Wir sind bei Ihnen", sagte Pence. Er wisse, dass das amerikanische Volk für die Opfer bete. Trump schrieb auf Twitter: "Erste Berichte sehen nicht gut aus. Gott segne alle!" Auch seine Ehefrau Melania Trump äußerte sich auf Twitter und erklärte, sie denke an Santa Fe und ganz Texas.

Knapp 1.500 Schülerinnen und Schüler besuchen die Santa Fe High School, die Mehrheit (80 Prozent) sind Weiße. Es handelt sich um den dritten bewaffneten Angriff auf eine US-amerikanische Schule in sieben Tagen und um den 22. bewaffneten Angriff seit Jahresbeginn. Bei dem Schulmassaker von Parkland in Februar starben 17 Menschen, danach gab es landesweit Proteste für eine Verschärfung der Waffengesetze. Vielerorts wurde die Schule bestreikt.



Nach dem Massaker von Parkland hatte Trump zunächst eine Verschärfung der Waffengesetze befürwortet, war aber davon wieder abgerückt. Vor wenigen Wochen sicherte er der Waffenlobby National Rifle Association (NRA) seine Unterstützung zu. "Eure Rechte aus dem zweiten Verfassungszusatz stehen unter Beschuss, aber sie werden niemals unter Beschuss stehen, solange ich euer Präsident bin", sagte Trump auf der Jahresversammlung der NRA. Der zweite Verfassungszusatz verankert das Recht auf Selbstverteidigung und damit auf Waffenbesitz.