An diesem Samstag war Z2X³, die Festivaltour von ZEIT ONLINE, zu Gast in Frankfurt am Main. Auf dem Westend-Campus der Goethe-Universität diskutierten mehr als 150 engagierte 20- bis 29-Jährige ihre Ideen zur Weltverbesserung. Die Themen der 18 Sessions : Wie kommen Geflüchtete mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch? Wie bewahren wir alte Obst- und Gemüsesorten? Was hilft gegen Lebensmittelverschwendung? Das nächste Mal trifft sich die Z2X-Community Anfang September in Berlin.