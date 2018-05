Z2X³, die Ideen-Festivaltour von ZEIT ONLINE, machte am heutigen Samstag Station in Hamburg. Knapp 230 Teilnehmende zwischen 20 und 29 diskutierten im Rolf-Liebermann-Studio des NDR ihre eigenen Ideen zur Verbesserung der Welt – neue Bürgerbeteiligungsformate, die Chancen der Kernfusion für die Energiewende, eine bessere psychotherapeuthische Versorgung für Ärztinnen und Ärzte und einen glaubwürdigeren Journalismus. Vor einer Woche fand das Festival Z2X³ bereits in München statt, die dritte Station der Tour ist am 26. Mai Frankfurt am Main.