In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist auf ein Treffen von Religionsführern ein Selbstmordanschlag verübt worden. Das vermelden AFP und Reuters in Berufung auf die afghanische Polizei. Bisher ist unklar, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind. Laut Polizei sollen bei dem Anschlag mindestens sieben Menschen getötet und neun verletzt worden sein.



Nach ersten Informationen sei der Anschlag verübt worden, als Teilnehmer des Treffens gerade das Zelt verlassen hätten, sagte Polizeisprecher Haschmat Staniksai dem Rundfunksender ToloNews. Bisher hat sich noch keine Gruppe zu dem Anschlag bekannt.

Bei dem Treffen des Ulema-Rats sind rund 2.000 Geistliche, Gelehrte und andere islamische und juristische Autoritäten aus ganz Afghanistan zusammengekommen. Sie forderten die Regierung, die radikalislamischen Taliban und andere Extremisten zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen auf. Zudem sprachen die Mitglieder des Ulema-Rats eine Fatwa gegen Selbstmordattentate aus. Das islamische Recht verbiete solche Angriffe, erklärte der Rat in einem Rechtsgutachten.

Die Tat zeigt die Verschlechterung der Sicherheitslage vor den Parlamentswahlen, die für den 20. Oktober geplant sind. Allein in Kabul sind in diesem Jahr bei Anschlägen bereits Dutzende Menschen getötet worden. Erst am Mittwoch griffen bewaffnete Extremisten das Gelände des Innenministeriums an und lieferten sich stundenlang Kämpfe mit den Sicherheitskräften.