Irak - Mutmaßlicher Mörder von Susanna F. festgenommen Der Tatverdächtige ist laut Bundesinnenminister Horst Seehofer im Nordirak festgenommen worden. Seehofer lobte die Zusammenarbeit mit den kurdischen Sicherheitsbehörden. © Foto: Arne Dedert/dpa

Der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna F., Ali B., ist im Irak festgenommen worden. Das sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Innenministerkonferenz in Quedlinburg. Der mit seiner Familie aus Deutschland geflohene Mann sei in der Nacht zum Freitag von kurdischen Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitten der Bundespolizei festgenommen worden. Seehofer sprach von einem Fahndungserfolg und lobte die erfolgreiche Zusammenarbeit der kurdischen und deutschen Behörden.



Zum weiteren Vorgehen sagte Seehofer: "Das mit der Auslieferung läuft jetzt nach den internationalen Regeln." Mit dem Irak besteht kein Auslieferungsabkommen. In Einzelfällen sind Auslieferungen nach Angaben des Auswärtigen Amts aber möglich. Eine Sprecherin der Wiesbadener Staatsanwaltschaft teilte mit, das Verfahren könnte kompliziert werden, sie hoffe aber auf eine Auslieferung des 20-Jährigen. "Wir haben wenig Erfahrung, wie sich der Irak in so einer Lage verhält."



Der irakische Flüchtling Ali B. steht im Verdacht, die junge Frau vergewaltigt und getötet zu haben. Der 20-Jährige war nach Aussagen der Staatsanwaltschaft vermutlich am vergangenen Donnerstag mit seiner Familie überhastet abgereist.



Bei der Kontrolle in Düsseldorf hatten die acht Familienmitglieder laut Bundespolizei irakische Ersatzdokumente sowie deutsche Aufenthaltsgestattungen vorgelegt. Ein Abgleich der Daten auf Pässen und Flugtickets habe nicht stattgefunden. Die Bundespolizei teilte dazu mit, dies sei derzeit rechtlich nicht möglich. Auf den Tickets nutzte die Familie andere Namen als auf ihren offiziellen Dokumenten.

Mainzer demonstrieren am Wochenende

Die 14-jährige Susanna F aus Mainz war vor zwei Wochen verschwunden – ihre Leiche war am Mittwoch bei Wiesbaden gefunden worden. Am Donnerstag gaben die Behörden in einer Pressekonferenz bekannt, dass es sich bei der Leiche um das vermisste Mädchen handele. Auch war anfangs von einem zweiten Verdächtigen die Rede. Dieser wurde aber noch am Donnerstag wieder freigelassen.

In Mainz sind für das Wochenende Demonstrationen und Mahnwachen geplant. Für Samstag lädt die "Gutmenschliche Aktion Mainz" zu einer Trauerkundgebung für Susanna F. auf den Petersplatz ein und wendet sich gegen Rassismus. Später will die AfD-Landtagsfraktion von Rheinland-Pfalz unter dem Motto "Es reicht! Endlich Konsequenzen ziehen!" vor der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei demonstrieren. Auch für Sonntag sind mehrere Kundgebungen geplant.