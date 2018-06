Rassismus ordnet unser Denken und Zusammenleben. Mit dem Schwerpunkt "Alltag Rassismus" wollen wir herausfinden, warum das so ist, was das für die Gesellschaft bedeutet und wie es sich verändern ließe. Im Gastbeitrag erklärt die Juristin Maria Wersig, warum sie ein Verbandsklagerecht für eine sinnvolle Lösung hält.



Eine Familie mit ausländisch klingendem Namen erhält keinen Besichtigungstermin für eine Wohnung; ein schwarzer Mann soll im Fitnessstudio statt der monatlichen Überweisung einen Jahresbeitrag im Voraus zahlen; ein Student mit türkischen Wurzeln kommt häufig nicht in Clubs rein; alle Mieter mit Migrationshintergrund bekommen eine Mieterhöhung; ein Schild an einer Ladentür verbietet Asylbewerbern aus der nahegelegenen Unterkunft den Zutritt. All diese Erfahrungen sind weißen Menschen eher fremd, aber Alltag für viele andere.

Maria Wersig ist Hochschullehrerin an der Fachhochschule Dortmund und Autorin des Lehrbuchs "Fälle zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz".

Dabei sind solche Formen von Rassismus bereits seit mehr als zehn Jahren gesetzlich verboten. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz soll für Fairness sorgen. Es wendet sich nicht direkt gegen rassistisches Denken, aber es untersagt benachteiligende Handlungen nach rassistischen Mustern. Es geht also nicht allein um Motive und Gedanken, sondern um nachteilige Handlungen und ihre Folgen, zum Beispiel auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt. Das Recht steht also zur Verfügung. Es gibt Ansprüche auf Schadenersatz und Entschädigung sowie auf die zukünftige Unterlassung der Diskriminierung. Trotzdem klagen von Rassismus Betroffene besonders selten im Vergleich zu Menschen mit Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Alter oder Behinderung.

Das Antidiskriminierungsrecht beruht auf dem Gedanken der Rechtsdurchsetzung durch Betroffene. Wenn sie juristisch gegen Diskriminierung vorgehen und Entschädigungszahlungen einklagen, wird Diskriminierung teuer und vom Markt verschwinden – soweit die Theorie. In der Praxis erschweren zahlreiche Hürden, das Betroffene überhaupt klagen. Vier Hürden sind bereits im Gesetz eingebaut: Vereinzelung, kurze Fristen, schwierige Beweissituation und niedrige Entschädigungssummen.

1. Vereinzelung

Betroffene von Diskriminierung sind mit dem Problem zunächst einmal allein – auch rechtlich gesehen. Sie müssen ihre Ansprüche geltend machen. Antidiskriminierungsverbände könnten sie zwar unterstützen, vor Gericht begleiten und anwaltlich vertreten. Die Verbände können aber nicht anstelle einer diskriminierten Person klagen oder systematische Benachteiligungen durch eine Vermietungsgesellschaft in einem eigenen Verfahren vor Gericht bringen. Die oder der Einzelne muss den Mut, die Zeit, das Geld und die Kraft aufbringen, ein Gerichtsverfahren durchzustehen.