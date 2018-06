Im Berliner Dom hat die Polizei am Sonntag auf einen randalierenden Mann geschossen und ihn an den Beinen getroffen. Außerdem wurde ein Polizeibeamter schwer verletzt. "Gegen 16 Uhr gab es einen Einsatz im Berliner Dom wegen einer randalierenden Person", sagte eine Polizeisprecherin. "In der Folge kam es durch einen Polizeibeamten zum Gebrauch der Schusswaffe."

Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 53 Jahre alten Österreicher. Er habe mit einem Messer hantiert und sich aggressiv verhalten. Das Kirchenpersonal habe die Polizei verständigt, sagte der Polizeisprecher. Etwa hundert Menschen seien daraufhin in Sicherheit gebracht worden.

Als die Polizei auf den Mann schoss, war der Dom bereits geräumt. Bei dem Einsatz wurden sowohl der Österreicher als auch ein Polizist schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Auch der Beamte wurde demzufolge von einem Polizeiprojektil getroffen. Beide Männer befinden sich im Krankenhaus.

#UPDATE 2

Als die erste Streife im Dom auf den Randalierer trifft, kommt es zu einer Schussabgabe durch einen unserer Kolleg., bei der sowohl der Randalierer als auch ein Kollege verletzt wurden und im Krankenhaus behandelt werden. Die genauen Umstände ermittelt unsere 3. #Moko — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3. Juni 2018

Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt in dem Fall. Einen terroristischen Hintergrund sehen die Ermittler nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Das Motiv des Mannes sei noch unklar. "Wir haben nach jetzigem Stand der Dinge keinerlei Erkenntnisse, die in irgendeiner Weise eine terroristische oder islamistische Motivation diese Tatverdächtigen belegen könnten", sagte der Polizeisprecher.