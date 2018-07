Das Urteil im NSU-Prozess soll am heutigen Mittwoch fallen – nach einer jahrelangen schwierigen Verhandlung. Seit Mai 2013 stehen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte vor dem Münchner Oberlandesgericht. Worum geht es, wie ist die Beweislage, was für ein Urteil ist zu erwarten und wie kann es danach weitergehen? Antworten auf die wichtigsten Fragen



Um welche Taten geht es vor Gericht?

Die Rechtsextremisten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen: acht Türken, einen Griechen und eine deutsche Polizistin. Zudem zündeten sie 2000 und 2004 zwei Bomben in Köln – mehr als 20 Menschen wurden bei dem zweiten Anschlag verletzt. Um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren, begingen die Männer 15 Raubüberfälle. Als Mundlos und Böhnhardt am 4. November 2011 in ihrem Wohnmobil starben, legte Beate Zschäpe Feuer in dem Zwickauer Wohnhaus, in dem die drei zusammen gelebt hatten. Dass sie den Brand gelegt hat, hat Zschäpe im Prozess gestanden.

Welche Rolle spielte Beate Zschäpe?

Die Angeklagte Beate Zschäpe im Gerichtssaal © Michaela Rehle/Reuters

Der 43-jährigen Zschäpe wird die Mittäterschaft bei allen Morden, Bombenanschlägen und Raubüberfällen vorgeworfen – was Dutzende Fälle versuchten Mords einschließt. Angeklagt ist sie zudem wegen dreifachen versuchten Mordes durch besonders schwere Brandstiftung, denn zum Zeitpunkt des Brandes in dem Zwickauer Haus hielten sich darin Menschen auf. Hinzu kommt noch die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

In ihrer Aussage von 2015 stritt Zschäpe ab, in die Terrortaten eingeweiht gewesen zu sein und räumte lediglich die Brandstiftung ein. Auch vom Inhalt des 15-minütigen Videos, in dem sich der NSU zu seinen Taten bekennt, will sie nichts gewusst haben. 2011 hatte sie Briefe mit ebenjenem Video verschickt.



Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer vom September 2017 eine lebenslange Freiheitsstrafe für Zschäpe gefordert, zudem die besondere Schwere der Schuld bejaht und die Verhängung der Sicherungsverwahrung beantragt. Ihre Neuverteidiger forderten eine Strafe von maximal zehn Jahren. Ihre drei Altanwälte hingegen beantragten, Zschäpe sofort freizulassen, weil sie sich einzig der einfachen Brandstiftung schuldig gemacht und die Zeit dafür bereits verbüßt habe.

Die Vorwürfe Mittäterschaft Um Mörder zu sein, muss man nicht unbedingt eine Waffe abfeuern: "Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft (Mittäter)", heißt es im Strafgesetzbuch. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft ist Beate Zschäpe eine Mittäterin, weil sie wie Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die "Tatherrschaft" über die Morde hatte und sie im "arbeitsteiligen, gleichgeordneten Zusammenwirken" mit den beiden handelte.

Zschäpe habe das gemeinsame Leben im Untergrund ermöglicht, indem sie vor den Nachbarn die Fassade einer ganz normalen Wohngemeinschaft mit häufig abwesenden Männern aufrechterhalten habe – die sogenannte Legendierung. In die Taten sei sie eingeweiht gewesen, ist sich die Anklage sicher. Außerdem habe sie Kontakt zu Unterstützern gehalten, Tarndokumente beschafft und die Kasse des Trios verwaltet. Kurz: Sie wollte die Morde – und trug ihren Teil dazu bei. Was Zschäpe selbst sagt In Ihrer Aussage behauptete Zschäpe 2015, Mundlos und Böhnhardt hätten ihr immer erst im Nachhinein von den Terrortaten erzählt – sie sei darüber stets schockiert gewesen. Lediglich von den Raubüberfällen will sie vorab informiert gewesen sein. Obwohl sie strikt gegen die Morde gewesen sei, habe sie sich nicht von den Männern lösen können – sie sei ihnen praktisch hörig gewesen. Ihr Liebespartner Böhnhardt habe sie zudem mit Gewalt gefügig gemacht. Zu einer terroristischen Gruppe hätten sich die drei gar nie zusammengeschlossen. Zschäpes Verteidiger Hermann Borchert, der die Aussage verlas, räumte später ein, die Formulierungen stammten im Wesentlichen von ihm selbst. Im September 2016 ergriff Zschäpe selbst das Wort und entschuldigte sich mit knappen Worten bei den Hinterbliebenen.



Welches Urteil droht ihr?

Fällt ein Urteil im Sinne der Anklage, käme Zschäpe wohl frühestens im fortgeschrittenen Rentenalter wieder in Freiheit. Verhängt das Gericht nicht nur lebenslange Haft, sondern stellt auch noch die besondere Schwere der Schuld fest, wäre eine Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Die Bundesanwaltschaft fordert zudem Sicherungsverwahrung – eine Maßnahme, mit der die Gesellschaft vor gefährlichen Täterinnen und Tätern geschützt werden soll. Grundlage ist das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Henning Saß. Dieser hatte Zschäpe als sogenannte Hangtäterin identifiziert, bei der in Freiheit erneut Straftaten zu erwarten seien.