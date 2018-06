Ami? Egal © ZEIT ONLINE

Dieser Text ist Teil unserer Reihe #D18, mit der wir Deutschland Deutschland neu erklären wollen. Alle Texte der Serie finden Sie hier.

Man könnte in diesen Tagen fast vergessen, dass eine neue Eiszeit zwischen Europa und Russland angebrochen ist, so friedlich und bunt sind die Bilder, die aus den russischen Stadien und Fanzonen täglich auf den Bildschirmen der Welt erscheinen. Und doch endet in dieser Woche eines der größten Nato-Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges.

16.000 Soldaten, 1.400 Militärfahrzeuge hatten die USA vor vier Wochen nach Estland, Litauen, Lettland und Polen verlegt, um dort eine russische Invasion in den baltischen Staaten durchzuspielen. Auf dem Weg dorthin fuhr das US-Militär über Deutschlands Straßen. Nun sind die Truppen auf den Rückweg. Wieder durch Deutschland, wieder auch durch Brandenburg, wo man jahrzehntelang die Rote Armee vor der Tür hatte. Wo die USA nicht als kaugummiverteilende Schutzmacht in Erinnerung sind, und die Russen nicht als der barbarische Feind im Osten.



Klein-Sibirien

Wer die Beziehung der Ostdeutschen zu Russland verstehen will, sollte jenen Teil Brandenburgs besuchen, der den Spitznamen Klein-Sibirien trägt. Es ist riesiges, karges Gelände nahe der Stadt Lieberose. Früher war hier der größte Truppenübungsplatz der DDR, jetzt ist die Lieberoser Endmoräne – wie Klein-Sibirien eigentlich heißt – ein riesiges Naturschutzgebiet. Wald und Boden aber erzählen noch heute von der einstigen Anwesenheit der Russen.

Bettina Malter Freie Autorin, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Romeo Bruder ist Revierförster. Seit 1977 arbeitet er hier auf dem Gelände, das früher Militärforst war. Der 58-Jährige hat miterlebt, wie der Wald immer wieder durch Militärübungen abbrannte. Im Schnitt kämpften sie im Jahr mit 300 Bränden. Auf einem Teil des ehemaligen Übungsplatzes ist bis heute kein Wald nachgewachsen. Hier erinnert die Vegetation tatsächlich an Sibirien, eine weite Steppe überzogen mit Silbergras.

Bruder beschäftigt sich viel mit der Vergangenheit. Liest Akten aus der damaligen Zeit, macht Geschichte sichtbar durch Hinweisschilder im Wald, auf denen Begriffe stehen, die an vergangene Ereignisse erinnern sollen. Er bietet sogar Führungen über das Gelände an. Man könnte Bruder als das Gedächtnis der Region bezeichnen, als jemand der die Geschichten am Leben hält, als die Russen noch da waren.



Das Militär war Alltag

Wenn er über die Zeit der Russen spricht, hört man Geschichten voller Gegensätze. Es ist der Blick eines Kindes, das den Truppenübungsplatz als großen Abenteuerspielplatz verstand. Das durch Panzer kletterte, aber auch Querschläger auf dem gefrorenen See landen sah, genau dort, wo es sonst Eishockey spielte. Das Militär war hier Alltag.



Bruder erinnert sich noch, wie die Luft durch den Lärm ständig vibrierte. Wie Panzer versehentlich in Grundstücke fuhren, tiefe Löcher in Straßen hinterließen. Es gab viel Streit damals, erzählt er. Die Russen hätten geklaut. Wenn Süßigkeiten im Laden fehlten, sei für die Deutschen klar gewesen, dass es die jungen Soldaten waren, bei Alkohol verdächtigte man die Offiziere.



Doch die Menschen profitierten auch von den Russen. Sie konnten auf dem Übungsplatz günstig Benzin kaufen, Baumaterialen, wertvolle Uhren, seltene Lebensmittel. Vieles war billiger im damaligen Magazin, dem Supermarkt für Russen. Und natürlich entstanden auch Freundschaften. Romeo Bruder war inzwischen schon vier Mal in Russland, um eine Offiziersfamilie zu besuchen, die früher hier stationiert war.