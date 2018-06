Polizistinnen in Nordrhein-Westfalen müssen mindestens 1,63 Meter groß sein. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Klagen von drei Frauen gegen ihre Ablehnung für den Polizeidienst aufgrund ihrer Körpergröße in einer Grundsatzentscheidung zurückgewiesen (Az.: 6 A 2014/17, 6 A 2015/17 und 6 A 2016/17, noch nicht rechtskräftig).

Vor einem knappen Jahr hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf noch gegen die Mindestgröße entschieden. An den Verwaltungsgerichten des Landes sind noch zahlreiche vergleichbare Klagen anhängig. Die drei aktuellen Klägerinnen sind 1,61 und 1,62 Meter groß. Sie müssen jetzt ihre bereits begonnene Ausbildung zu Polizeibeamten abbrechen. Die vorläufige Zulassung unter Vorbehalt des Landes hatten die Frauen sich bereits per Gerichtsentscheidung erstritten.

Umstrittene Begründung der Polizei

Die Polizei in NRW begründete die Mindestgröße damit, dass besonders kleine Menschen weniger leistungsfähig seien als größere und nicht ausreichend für Sicherheit sorgen könnten. So habe die Polizei vor den Richtern des Oberverwaltungsgerichts etwa damit argumentiert, dass kleine Polizistinnen und Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung auf einen Stuhl klettern müssten, um auf die Schränke zu schauen, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Sie berief sich dabei auf ein internes Papier der Polizei. Darin stehe auch, dass kleine Menschen bei dem Versuch, eine brennende Person zu löschen, über die Löschdecke stolpern könnten.

Diese Begründungen seien umstritten, schrieb die SZ. Sie zitierte den Polizeiforscher Rafael Behr von der Akademie der Polizei Hamburg mit den Worten: "Mich erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit dort strikt biologisch und zum Teil auch diskriminierend argumentiert wird, warum große Menschen kleineren überlegen sind." Die Polizei wolle schlicht keine kleinen Leute einstellen und versuche mit scheinbar rationalen Argumenten, das zu begründen.

Dennoch heißt es laut SZ in dem Polizeibericht: "Im Bereich einer Körpergröße von 162,9 cm bis 160 cm sind bereits Einschränkungen festzustellen, die nicht hinnehmbare Risiken für die dauerhafte Aufgabenwahrnehmung einerseits, als auch Gefahren für Leib und Leben der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten andererseits bergen."

Unterschiedliche Regeln in den Ländern

In Deutschland existieren in den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Regeln. In Hamburg dürfen Polizisten laut SZ etwa drei Zentimeter kleiner sein als ihre Kollegen in NRW. In Bayern könnten Bewerber unterhalb einer Mindestgröße von 1,65 Metern auch eingestellt werden, wenn sie körperlich fit genug seien.

Im vergangenen Oktober hatte auch der Europäische Gerichtshof zu dem Thema geurteilt. Die Richter entschieden, dass die Vorgabe einer einheitlichen Mindestgröße für männliche und weibliche Polizisten diskriminierend sei. Nur unter sehr strengen Voraussetzungen dürfe davon eine Ausnahme gemacht werden.