Prozessbeginn - 19-Jähriger gesteht Angriff auf Israeli in Berlin Der Angeklagte hat zugegeben, einen Kippaträger mit einem Gürtel angegriffen zu haben, bestreitet jedoch antisemitische Beweggründe. Das Urteil wurde vertagt. © Foto: Stefanie Loos/AFP/Getty Images

Im Prozess um den mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriff in Berlin hat der 19-jährige Angeklagte die Tat gestanden. Vor dem Amtsgericht Tiergarten gab der Syrer zu, einen Kippa tragenden Israeli mit seinem Gürtel geschlagen zu haben. Der junge Mann muss sich seit diesem Vormittag wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Der Angeklagte beteuerte, den von ihm angegriffenen Mann nur einige Male getroffen zu haben. Zudem sei er von dem 21-Jährigen oder dessen Begleiter, einem Deutsch-Marokkaner, beleidigt und beschimpft worden. Nach eigener Aussage sagte er zu den beiden Männern: "Warum beschimpfst du mich? Ich habe dir nichts getan."

"Ich habe gekifft, mein Kopf war müde"

Während seiner Aussage sprach der Angeklagte anfangs Deutsch und sagte: "Es tut mir sehr leid, es war ein Fehler von mir." Er fügte hinzu: "Ich wollte ihn nicht schlagen, ich wollte ihm nur Angst machen." Er habe zuvor Drogen genommen. "Ich habe was gekifft, mein Kopf war müde." Weil die Aussage schwer zu verstehen und zum Teil widersprüchlich war, ließ das Gericht den Mann später auf Arabisch aussagen und seine Worte übersetzen.

Das Gericht wird als einen von insgesamt acht Zeugen auch den jungen Mann aus Israel anhören, der den Angriff auf sich gefilmt und die Aufnahme anschließend ins Internet gestellt hatte. In dem Filmausschnitt war zu sehen, wie ein Mann mit einem Gürtel auf den Filmenden einschlägt und auf Arabisch "Jude" ruft. Laut Anklage traf die Gürtelschnalle das Opfer im Gesicht, am Bauch und an den Beinen, eine Lippe platzte auf. Demnach wurde der Israeli mit dem Gürtel mindestens zehnmal geschlagen.

Der Angriff im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg hatte bundesweit für Empörung gesorgt – hochrangige Politiker bis hin zu Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigten sich betroffen. Folge war auch eine anhaltende Debatte über Antisemitismus in Deutschland, die nach Auffassung des Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung auch nach Prozessende nicht beendet sein darf. "Es muss uns absolut alarmieren, wenn sich Juden nicht mehr an jedem Ort sicher fühlen können, sagte Felix Klein. Der Prozess müsse "auch ein Signal" sein: "Wer sich antisemitisch äußert oder betätigt, steht außerhalb unserer Gesellschaft".

Angeklagter bestreitet Antisemitismus

Derartige Vorwürfe von Antisemitismus wies der Angeklagte während seines Geständnisses vor Gericht von sich. Mit Politik habe er nichts zu tun. Zudem habe sein Opfer ihn ja zuerst beleidigt, weshalb er sich im Recht gesehen und keine Angst vor Konsequenzen gehabt habe. Weiter gab der Angeklagte an, zuvor noch nie jemanden geschlagen zu haben. Allerdings stellte sich heraus, dass offenbar auch im brandenburgischen Cottbus ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn läuft. In Brandenburg war der Mann einer Flüchtlingsunterkunft zugewiesen, hielt sich laut Staatsanwaltschaft aber ohne festen Wohnsitz in Berlin auf.

In dem Fall, in dem für Berliner Verhältnisse zügig ermittelt wurde, wird noch im Laufe des Tages mit einem Urteil gerechnet. Das Strafmaß hängt davon ab, welches Recht das Gericht anwendet: So wird der 19-jährige Angeklagte als Heranwachsender eingestuft und befindet sich damit zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht.