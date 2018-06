Der Tatverdächtige im Mordfall Susanna F. kommt in Untersuchungshaft. Das habe die zuständige Ermittlungsrichterin angeordnet, teilten das Polizeipräsidium Westhessen und die Wiesbadener Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ali B. habe bei der Vernehmung durch die Polizei gestanden, Susanna F. getötet zu haben, sagte Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn in einem Statement. Eine Vergewaltigung bestreite B. aber. Als Motiv habe er angegeben, er habe "aufgrund von Verletzungen im Gesicht von Susanna, die in Folge eines Sturzes entstanden sein sollen", befürchtet, dass sie die Polizei informiert. Bei der Anhörung durch die Richterin habe B. diese Angaben bestätigt.

Der Verdächtige war am Sonntag mehrere Stunden vernommen worden. Ali B. steht unter Verdacht, die in Wiesbaden tot aufgefundene Mainzerin F. in der Nacht vom 22. zum 23. Mai vergewaltigt und getötet zu haben.



Bundespolizisten hatten B. am Samstagabend per Flugzeug aus der nordirakischen Stadt Erbil zurück nach Deutschland gebracht. Er war mit seiner Familie aus Deutschland zunächst in die Türkei und dann in den Irak ausgereist. Dort konnten ihn kurdische Sicherheitsbehörden am Freitag "in letzter Sekunde vorläufig festnehmen", wie Bundespolizeichef Dieter Romann der Bild am Sonntag sagte. Demnach habe der Tatverdächtige geplant, in ein Nachbarland des Iraks zu fliehen. Noch in der Nacht zum Sonntag war der 20-Jährige vernommen worden.

Aus Ermittlerkreisen war verlautet, Falls Ali B. solle im Falle einer Untersuchungshaft in das Männergefängnis Frankfurt I gebracht werden, weil er dort besser überwacht werden könne, sollte er suizidgefährdet sein. Üblicherweise werden junge Untersuchungshäftlinge in der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden untergebracht.

Wenig Beteiligung an Demonstrationen

In Mainz kam es auch am Sonntag zu Demonstrationen. Rund 230 Menschen haben sich laut Polizei friedlich an den Kundgebungen beteiligt.



So protestierte die rechtsorientierte Initiative Beweg was! in der Innenstadt gegen illegale Einwanderung. Daran seien rund 80 Teilnehmer beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Zu zwei Gegendemonstrationen seien insgesamt rund 150 Menschen gekommen. Ursprünglich waren fünf Gegendemonstrationen angekündigt. Eine sei im Vorfeld abgesagt worden. Zu den beiden anderen ist nach Angaben der Polizei niemand gekommen.

B. soll Tat bereits im Irak gestanden haben

B. soll kurdischen Ermittlern zufolge noch im Irak die Tötung des 14-jährigen Mädchens gestanden haben. Demnach habe er ausgesagt, bei einem Ausflug im Wald mit F. Alkohol getrunken und Drogen genommen zu haben, sagte der Polizeichef der nordirakischen Stadt Dohuk, Tarek Ahmed, im Interview mit Reuters TV. Dabei sei es zu einem Streit gekommen, weswegen F. versucht habe, die Polizei zu rufen. Der Verdächtige habe gewusst, "dass es eine schwerwiegende Anklage geben würde, weil sie unter 18 ist", sagte Ahmed weiter. Als sie darauf beharrt habe, die Polizei zu rufen, habe B. sie getötet.

Die Leiche von F. wurde am 6. Juni gefunden. Der Fall hat bundesweit Aufmerksamkeit erregt, vor allem deshalb, weil es B. gelang, das Land zu verlassen und er bereits im Irak war, als die Polizei ihn der Tat verdächtigte. Die Familie hatte Flugtickets unter falschen Namen gebucht. Weil sie bei der Kontrolle der Bundespolizei aber gültige Ausweisdokumente vorlegen konnten und die Beamten die Flugtickets nicht damit abglichen, konnte die Familie ausreisen.