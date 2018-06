Im Südwesten, in Hessen und Nordrhein-Westfalen hat es am Donnerstagabend starke Unwetter gegeben. Zwar klangen die Gewitter in der Nacht ab, doch die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen an diesem Freitag wieder mit Regen und Gewittern. Lokal herrsche wieder Unwettergefahr, teilte der DWD mit.

Am Stuttgarter Flughafen wurde am Donnerstagabend wegen des Unwetters über Stunden die Abfertigung eingestellt. Mehrere Flüge wurden annulliert. Ein Flughafenmitarbeiter, der die Freigabe des Flugbetriebs in seinem Auto abwarten wollte, wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht, nachdem sein Fahrzeug von einem Blitz getroffen wurde.

"Innerhalb von kürzester Zeit waren in Stuttgart Straßen, Keller und Unterführungen überflutet", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart. Auch in Reutlingen, Esslingen und Mannheim war die Feuerwehr am Donnerstagabend zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt.

In Hessen war vor allem das Rhein-Main-Gebiet betroffen. Am Frankfurter Flughafen konnten zeitweise keine Flugzeuge mehr starten und landen. Laut Flughafenbetreiber Fraport fielen ungefähr 80 Flüge aus. In einem Frankfurter Krankenhaus legte nach Polizeiangaben ein vom Starkregen ausgelöster Stromausfall den Betrieb größtenteils lahm. Große Teile der Klinik mussten evakuiert werden, sagte ein Polizeisprecher.



Brennende Dachstühle in Bonn

In Nordrhein-Westfalen traf es vor allem das Sauerland, das Ruhrgebiet und das Rheinland. In Plettenberg im Nordwesten des Sauerlandes führte Starkregen nach Polizeiangaben zu Ausfällen von Ampelanlagen, vollgelaufenen Kellern und hochgedrückten Gullydeckeln. "Die Lage hatte sich zum Abend wieder beruhigt", sagte eine Polizeisprecherin. In Bonn brannten nach Blitzeinschlägen zwei Dachstühle, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzte gab es nicht. Die Einsatzkräfte bekämpften zudem durch Blitzschläge verursachte Baumbrände.

Auch in Bayern kam es zu Überflutungen, vor allem in Oberbayern und Oberfranken sowie in München. In Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz gab es neben gefluteten Kellern und Straßen auch noch einen Erdrutsch.