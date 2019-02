Im Fall des nach Tunesien abgeschobenen Sami A. hat die Stadt Bochum Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zur Rückholung des Mannes eingelegt. Die Beschwerde ging an diesem Mittwoch beim Oberverwaltungsgericht Münster ein, wie dieses mitteilte. Eine Begründung habe die Beschwerde noch nicht enthalten. Dafür habe die Stadt Bochum bis zum 13. August Zeit. Das OVG Münster will erst entscheiden, wenn diese vorliegt.



Der zuletzt in Bochum wohnende Tunesier war am vergangenen Freitagmorgen in sein Herkunftsland abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Vortag ein Abschiebeverbot bestätigt hatte. Daraufhin entschied das Gelsenkirchener Gericht am späten Freitagnachmittag, die Abschiebung sei "grob rechtswidrig" und verletze "grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien". Sie müsse daher "von der Ausländerbehörde rückgängig gemacht werden".

Das Gericht hatte den Beschluss eines Abschiebeverbots am Freitagmorgen übermittelt, als die Chartermaschine mit A. an Bord bereits auf dem Weg nach Tunesien war. Die Richter waren davon ausgegangen, dass eine Abschiebung nicht unmittelbar bevorstand, weil der ursprünglich für den 12. Juli geplante Flug storniert worden war.



Sami A. meldete sich 2005 in Bochum an

Sami A. gilt als der mutmaßliche Ex-Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden. Er wird in Deutschland als Gefährder eingestuft. In den Jahren 1999 und 2000 soll er eine militärische Ausbildung in einem Al-Kaida-Lager in Afghanistan absolviert und dabei zeitweise für bin Laden gearbeitet haben. Allerdings sind diese Informationen nicht gesichert. Sami A. bestreitet beide Vorwürfe. 2007 stellte die Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ein.

Bereits 1997 war A. zum Studium nach Deutschland gekommen, 2005 meldete er sich in Bochum an. Dort lebte er auch zuletzt mit seiner Familie. Seine Ehefrau und seine vier Kinder besitzen die doppelte Staatsbürgerschaft, sind zugleich deutsche und tunesische Staatsangehörige.

Seehofer kannte nach eigenen Angaben keine Details des Falls

Seit Tagen werden der Fall und die Frage diskutiert, wer die Verantwortung für die möglicherweise rechtswidrige Abschiebung des Tunesiers trägt. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geriet unter Druck, weil die Frage aufkam, inwieweit er über die Vorgänge informiert war.



Seehofer sagte am Mittwoch in Berlin, er habe keinen Einfluss auf die Abschiebung des Tunesiers genommen. Der Fall sei ihm "politisch" wichtig: "Operativ habe ich nie einen Einfluss auf eine Behörde genommen." Gleichzeitig machte der Bundesinnenminister deutlich, dass er die Haltung der nordrhein-westfälischen Landesregierung in dem Fall unterstützt. Seiner Ansicht nach habe "das Land nach Recht und Gesetz entschieden". Wegen des laufenden Verfahrens wolle er aber Einzelheiten des Vorgangs derzeit nicht kommentieren. Er habe auch mit niemandem vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge persönlich gesprochen, "wer da wann und wie beteiligt war".

Weiter sagte Seehofer, er habe am Mittwoch, den 11. Juli, einen Vermerk auf dem Schreibtisch gehabt, dass eine für den folgenden Tag vorgesehene Abschiebung des Tunesiers abgesagt worden sei. "Dann bin ich informiert worden nach dem Starten des Flugzeugs." Dass die Abschiebung dann für den 13. geplant war, sei vielleicht in seinem Ministeriums bekannt gewesen, sagte Seehofer. "Jedenfalls mir war es nicht bekannt."