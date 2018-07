Am 30. Juni Juni 1979 demonstrierten erstmals rund 450 Lesben und Schwule beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin. In diesem Jahr feiern Zehntausende zum 40. Mal. "Wir hatten nur tote Vorbilder", sagte Begründer Bernd Gaiser im Interview. Inzwischen gilt der CSD als "ein starkes Signal queerer Selbstbehauptung", wie es der Berliner Kultursenator formuliert. Politisch beschäftigt sich die Demonstration mit Themen wie Trans, lesbische Sichtbarkeit und Regenbogenfamilien. Die Parade soll aber auch "Ausdruck von Selbstbewusstsein und Lebensfreude" sein.