In Brandenburg ist ein Waldbrand ausgebrochen und droht die Ortschaft Fichtenwalde bei Potsdam zu erreichen. Die Feuerwehr bat die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Dort leben rund 2.800 Einwohner.



"Legen Sie Kleidung und wichtige Dokumente bereit. Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen ein", hieß es in der Warnung der Feuerwehr an die Anwohnerinnen. Menschen in unmittelbarer Nähe des Brandes sollten Fenster und Türen schließen. Nach Angaben des Landes Brandenburg bekämpfen rund 180 Einsatzkräfte das Feuer. Dem Innenministerium zufolge stehen inzwischen 40 bis 50 Hektar in Flammen. Die Polizei schickte einen Hubschrauber in die Luft, um den Rettungskräften einen Überblick zu verschaffen.

Die Behörden sperrten zudem die Autobahn A9 von Berlin nach Leipzig – eine wichtige Route nach Süden und damit für viele Reisende in den Sommerurlaub. Autofahrer sollten die Region weiträumig umfahren, sagte ein Sprecher. Ein Polizeibild zeigte eine große Rauchsäule über der Autobahn.

Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel war das Feuer aus unbekannter Ursache seitlich der A9 entstanden. Anschließend habe es sich rasend schnell ausgebreitet.



Wegen der andauernden sommerlichen Hitze war es in Berlin und Brandenburg in jüngster Zeit immer wieder zu Wald- und Feldbränden gekommen. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog nahe Berlin hatte sich am Donnerstag nach Feuerwehrangaben ein Brand auf 25 Hektar ausgebreitet. Die Behörden riefen in dem von ausgedehnten Kiefernwäldern bedeckten Bundesland die höchste Warnstufe aus. In Berlin und Hamburg waren laut Medienberichten unterdessen Wasserwerfer der Polizei gegen Hitze und Dürre im Einsatz.