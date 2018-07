Die Maschine war mit 97 Passagiere und vier Besatzungsmitgliedern in Durango gestartet und unterwegs nach Mexiko-Stadt. Das Unglück ereignete sich offenbar kurz nach dem Start von Durangos internationalem Flughafen Guadalupe Victoria. Beim Absturz der Maschine kam nach Angaben des Gouverneuer von Durango, José Aispuro, niemand ums Leben. Etwa 85 Menschen wurden verletzt, zwei Passagiere befänden sich in einem kritischen Zustand. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah dutzende leicht verletzte Passagiere, die das in Rauch gehüllte Flugzeug verließen

Der Zivilschutz von Durango meldete, Rettungskräfte, Armee und Rotes Kreuz seien vor Ort, die Maschine befinde sich in einem Feld etwa zehn Kilometer vom Flughafen entfernt. Die Behörde veröffentlichte Fotos, auf denen Rauch und ein anscheinend noch relativ intaktes Flugzeug zu sehen waren. Der Flughafenbetreiber führte das Unglück vorläufigen Angaben zufolge auf schlechtes Wetter zurück, Gouverneur Aispuro berichtete von einem heftigen Hagelsturm. Augenzeugen hätten einen lauten Knall gehört, bevor die Maschine zu Boden ging, sagte Aispuro in lokalen Medien.



Aeroméxico teilte mit, bei der Maschine handele es sich um eine Embraer 190, ein Flugzeug mit einer Kapazität von 100 Passagieren. Aeroméxico ist die größte mexikanische Fluggesellschaft mit einer Flotte von derzeit 71 Maschinen.

Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto versicherte auf Twitter, alle Behörden und Einsatzkräfte arbeiteten zusammen, um sich um die Verletzen zu kümmern.