Zwei Drittel der Bundesbürger bewerten die öffentliche Kritik am zurückgetretenen Fußballnationalspieler Mesut Özil einer Umfrage zufolge nicht als rassistisch motiviert. Das hat eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey ergeben, aus der die Augsburger Allgemeine zitierte.



66,6 Prozent der ausgewählten Bürger beantworteten eine entsprechende Frage demnach mit "eher nein" oder "nein, auf keinen Fall". Weniger als ein Drittel (28,7 Prozent) der Menschen glaubt hingegen, die öffentliche Kritik an Özil habe auch einen rassistischen Hintergrund. 4,7 Prozent sind in dieser Sache unentschieden.

Runtergebrochen auf die Wähler einzelner Parteien sehen laut Umfrage vor allem Sympathisanten der AfD (87,9), der FDP (76,3) und der Unionsparteien von CDU und CSU (74,3) keine rassistischen Motive. Wähler von SPD, Linke und Grüne sind in der Frage unentschieden, jeweils etwa die Hälfte sieht rassistische Motive. Laut der Augsburger Allgemeinen wurden die Antworten von 5.080 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt.

Özil hatte in seiner Rücktrittserklärung am Sonntag auch Rassismuserfahrungen angeprangert und unter anderem kritisiert, Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes hätten seine türkischen Wurzeln nicht respektiert. Der 29-Jährige vom englischen Club FC Arsenal war wegen Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Vorfeld der Fußball-WM von vielen Seiten massiv attackiert worden.

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat seinen Parteikollegen, Außenminister Heiko Maas, für dessen Äußerungen zu Özils Rücktritt kritisiert. Die Aussagen von Maas seien "schlicht und einfach unerträglich", so Schröder gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Maas hatte am Montag gesagt, er bezweifle, dass "der Fall eines in England lebenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland". Schröder kritisiert in der SZ weiter, diese "dumpfen Kommentare" hätten mit der sozialdemokratischen Vorstellung von Integration "absolut nichts zu tun".