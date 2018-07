Griechenland - Zahlreiche Todesopfer bei Waldbränden nahe Athen Durch die Feuer im Großraum Athen sind viele Menschen ums Leben gekommen. Etwa 600 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Spanien und Zypern sicherten Griechenland Unterstützung zu. © Foto: REUTERS/Costas Baltas

Die Zahl der Opfer bei den Bränden im Großraum Athen hat sich weiter erhöht. Nach Angaben der Feuerwehr starben 74 Menschen. Zuvor hatten die Behörden von mindestens 50 Todesopfern gesprochen.

Der Bürgermeister von Rafina, Evangelos Bournous, sagte dem Fernsehsender Skai TV, die Rettungsmannschaften gingen derzeit von Haus zu Haus und suchten nach Opfern. Seinen Schätzungen zufolge wurden durch die Flammen 1.200 Häuser zerstört.



Waldbrände in Griechenland

Die Region um die Stadt Rafina ist besonders betroffen von den Bränden. Dort liegt auch der kleine Badeort Mati, der vor allem bei griechischen Urlaubern beliebt ist. Viele Kinder verbringen dort den Sommer in Ferienlagern.



Die Brände waren am späten Montagnachmittag außer Kontrolle geraten und durch Mati hindurchgezogen. Hohe Flammen und dichte Rauchschwaden versperrten vielen Menschen den Weg zum Meer. Dorthin flohen Hunderte, um von der Küstenwache und vorbeifahrenden Booten aufgenommen zu werden. Einer der Retter habe gesehen, wie sich 26 Menschen in einem Feld etwa 30 Meter vom Strand entfernt aneinanderklammerten, sagte der Leiter des Roten Kreuzes in Griechenland, Nikos Economopoulos, Skai TV. "Sie hatten versucht, eine Fluchtgasse zu finden, aber leider haben es diese Menschen und ihre Kinder nicht mehr rechtzeitig geschafft."

Flammen noch nicht unter Kontrolle

Am Dienstagmorgen stieg in Mati immer noch weißer Rauch auf, ausgebrannte Fahrzeuge standen vor drei- bis vierstöckigen Wohnblocks, die Brandschäden aufwiesen. Die Feuerwehr warnte, die Flammen seien immer noch nicht ganz unter Kontrolle, auch wenn sie sich dank nachlassender Winde nur noch langsam ausbreiteten. In der auch bei ausländischen Urlaubern beliebten Region wurde der Notstand ausgerufen.



Premierminister Alexis Tsipras ordnete für drei Tage landesweite Trauer an. Die Menschen dürften sich nicht vom Schmerz überwältigen lassen, "denn diese Stunden sind Stunden des Kampfes, der Einheit, des Muts und vor allem der Solidarität", sagte Tsipras.

Die griechischen Behörden baten angesichts der Lage um Hilfe bei anderen Ländern der Europäischen Union. Zypern, Spanien und Bulgarien boten ihre Unterstützung an. Italien stelle zwei Löschflugzeuge zur Verfügung, twitterte der italienische Premierminister Giuseppe Conte. Am Mittwochmorgen wird ein drittes Löschflugzeug aus Rumänien erwartet, teilte der Minister für öffentliche Ordnung, Nikos Toskas, am späten Abend mit. Noch nie habe Griechenland so viele Hilfsangebote im Kampf gegen Feuer bekommen, ergänzte er und lobte die Solidarität der hilfsbereiten Länder. Der zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides wollte sich auf den Weg nach Athen machen. Er werde dort die EU-Hilfen koordinieren, die bereits auf dem Weg seien, teilte er mit. Er sei in ständigem Kontakt mit dem griechischen Premier Tsipras.



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker twitterte, die EU werde "keine Mühen scheuen, um Griechenland und dem griechischen Volk zu helfen". Der Zivilschutzmechanismus wurde aktiviert, um Griechenland bei Bedarf zu helfen.



Auch die Türkei bot Hilfe an: Es stünden Flugzeuge und Hubschrauber bereit, sagte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu bei einem Besuch in Nordzypern. Sein griechischer Kollege Nikos Kotzias habe ihm für das Angebot gedankt, aber erklärt, gegenwärtig sei keine Unterstützung nötig.

1/13 Zwei große Waldbrände westlich und östlich von Athen sind außer Kontrolle geraten. Fast 50 Menschen kamen laut der Feuerwehr ums Leben. © Valerie Gache/AFP/Getty Images 2/13 Nach Angaben der Regierung sind die Opfer in ihren Häusern oder Autos von den Flammen eingeschlossen worden. © Valerie Gache/AFP/Getty Images 3/13 Der erste Brand war in der Nähe von Kineta ausgebrochen, einer Ortschaft rund 50 Kilometer westlich von Athen. © Valerie Gache/AFP/Getty Images 4/13 In Kineta haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen. Das Feuer breitete sich bis an den Strand des Ortes aus. © Lefteris Partsalis/XinHua/dpa 5/13 Wegen des starken Rauchs verhüllten Anwohner bei Kineta ihre Gesichter. © Thanassis Stavrakis/AP/dpa 6/13 Der Rauch erschwert zudem die Sicht auf der Straße. © Alkis Konstantinidis/Reuters 7/13 Viele Anwohner mussten vor dem Feuer fliehen. In der Nähe der Stadt Kineta stand der Verkehr teilweise still. © Valerie Gache/AFP/Getty Images 8/13 In der Hafenstadt Rafina drangen die Flammen bis in den Stadtkern hinein. © Alkis Konstantinidis/Reuters 9/13 Hunderte Menschen retteten sich vor den Flammen ins Meer. Stundenlang zogen Fischer und vorbeifahrende Schiffe an der Küste vor Rafina Menschen aus dem Wasser, insgesamt wurden so 700 Personen gerettet. © Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images 10/13 Ein Feuerwehrmann in Rafina trägt einen feuerabweisenden Schutzanzug, um die Flammen zu bekämpfen. © Costas Baltas/Reuters 11/13 Die meisten Brände wurden in der Nacht unter Kontrolle gebracht, nachdem die Winde nachgelassen hatten. Ministerpräsident Alexis Tsipras zufolge sind insgesamt mehr als 600 Feuerwehrleute im Einsatz – wie hier in dem betroffenen Dorf Mati zu sehen. © Thanassis Stavrakis)/AP/dpa 12/13 Weitere Bilder aus dem Badeort zeigen ausgebrannte Autos. © Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images 13/13 Im Griechenland herrschen zurzeit Temperaturen um die 40 Grad. Während der heißen und trockenen Sommermonate sind Waldbrände in Griechenland keine Seltenheit. © Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Brände behindern auch Verkehr

Der erste Brand war in einem Pinienwald in der Nähe von Kineta ausgebrochen, einer Ortschaft rund 50 Kilometer westlich von Athen. Die Ursache der Feuer ist noch nicht bekannt. Auch in anderen Teilen des Landes sind Feuer ausgebrochen, die zum Teil außer Kontrolle geraten sind. Hunderte Wohnhäuser und Autos wurden zerstört. Wichtige Straßenverbindungen, wie am Montag die Autobahn Athen-Korinth, die auf die Peloponnes führt, wurden zwischenzeitlich gesperrt. Der Zugverkehr wurde teilweise eingestellt.



Mehr als 3.000 Feuerwehrleute, fünf Flugzeuge und zwei Hubschrauber sind im Einsatz gegen die Flammen. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos sagte, in der Region Attika seien gleichzeitig 15 Brände an drei verschiedenen Fronten ausgebrochen.



Über Athen zogen Rauchschwaden. Die Brandgefahr ist nach dem relativ trockenen Winter derzeit besonders hoch. Allerdings sagten mehrere Behördenvertreter auch, dass viele Großbrände gleichzeitig ausgebrochen seien. Dies sei seltsam und solle untersucht werden. Eine unbemannte Drohne aus den USA solle eingesetzt werden, um verdächtige Vorkommnisse zu überwachen.