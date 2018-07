Die Bundesminister Jens Spahn (Gesundheit), Franziska Giffey (Familie) und Hubertus Heil (Arbeit) haben eine Initiative gestartet, um die Situation der Pflegepersonen zu verbessern. "Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt", sagte Spahn. Es gebe nur wenige Bewerbungen für offene Pflegestellen, bis zu 50.000 zusätzliche Pflegekräfte würden gebraucht. Das Problem soll mit ausländischen Fachkräften, besseren Arbeitsbedingungen und höheren Einkommen gelöst werden.



Ihr Vorhaben nennen die Minister "konzertierte Aktion Pflege", es soll innerhalb eines Jahres ausgearbeitet werden. Beteiligt sind Bund und Länder sowie Verbände, Kirchen, Pflege- und Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, die Bundesagentur für Arbeit und Sozialpartner.

Unter anderem plant Jens Spahn, dass die zusätzlichen Stellen in der Krankenpflege von den Kassen finanziert werden sollen, in der Altenpflege soll es 13.000 Stellen geben. Menschen, die aus dem Job ausgestiegen seien, müssten zurückgewonnen werden. "Wir wollen Pflegekräfte ermuntern, in den Job zurückzukehren oder wieder Vollzeit darin zu arbeiten", sagte Spahn. Ob es für Menschen, die zu ihrem früheren Job zurückkommen oder Stundenaufstocker eine Prämie geben solle, wie sie der Pflegebeauftragte Andreas Westerfellhaus vorgeschlagen hatte, ließ Spahn offen. Dies sei Gegenstand der Beratungen.



Pflegekräfte aus Albanien

Zudem sollen Arbeitskräfte im Ausland angeworben werden. Es gebe Länder in Europa mit einer jungen Gesellschaft, wo es eine gute Pflegeausbildung gebe. In Albanien etwa liege das Durchschnittsalter bei 29 und im Kosovo bei 26. Pflegekräfte fänden dort oft keine Anstellung. Visa- und Anerkennungsverfahren müssten für diese Personen schneller gehen.

Franziska Giffey sagte, auf 100 offene Stellen kämen in Deutschland nur 28 arbeitslos gemeldete Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Die meisten Menschen in dem Job wünschten sich mehr Zeit. "Pflegen nach der Stoppuhr muss ein Ende haben", sagte sie. Die SPD-Politikerin kündigte eine Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive ihres Ministeriums an. Menschen aller Altersgruppen sollten für den Pflegeberuf gewonnen werden. Dazu solle gezielt auf junge Leute zugegangen werden.

Tarifbindung und Zuwanderungsgesetz

Hubertus Heil sagte, es handele sich bei der Pflege um einen harten und qualifizierten Job, der besser bezahlt werden müsse. In der Altenpflege seien aber 80 Prozent der Beschäftigten nicht tarifgebunden. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sei mehr Tarifbindung erforderlich. Notwendig sei ein Fachkräftezuwanderungsgesetz für qualifizierte Zuwanderung. Auch die in den vergangenen Jahren ins Land gekommenen Personen böten großes Potenzial. "Vielleicht schieben wir manchmal die Falschen ab und müssten uns um ein paar kümmern, die gerade eine Ausbildung begonnen haben", sagte der SPD-Politiker.

Jens Spahn stellte für eine größere Attraktivität des Pflegeberufs höhere Ausgaben in Aussicht. Allein aufgrund von Verbesserungen in den vergangenen Jahren müsse der Beitrag wie angekündigt um 0,3 Prozentpunkte steigen. Wenn die geplanten Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag und der konzertierten Aktion hinzukämen, ergebe sich ein darüber hinausgehender Finanzierungsbedarf. Am Ende werde man sehen müssen, ob alles Wünschenswerte auch machbar und umsetzbar sei und wie dies gerecht aufgeteilt werde. Man könne aber nicht zuerst nach dem Finanzminister rufen. Heil unterstrich, bei der Finanzierung gehe es immer um eine Balance zwischen Beiträgen, Steuern und dem Eigenanteil der Menschen. Es bestehe aber eine breite gesellschaftliche Akzeptanz, dass mehr Geld für Gesundheit und insbesondere Pflege ausgegeben werden sollte.