Lombok - Hunderte Menschen sitzen nach Erdbeben auf Vulkan fest Durch das Erdbeben auf der indonesischen Insel Lombok sind mehr als 500 Wanderer auf dem Vulkan Rinjani abgeschnitten worden. Die Betroffenen sollen per Hubschrauber gerettet werden, teilten die Behörden mit. © Foto: Aulia Ahmad/Reuters

Nach dem Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok sitzen Hunderte Menschen auf dem aktiven Vulkan Rinjani fest. 560 Touristen und Bergführer seien dort abgeschnitten, sagte Sudiyono, Leiter des umliegenden Nationalparks. Ihnen sei durch Erdrutsche der Weg versperrt worden.

Der Großteil der Personen habe sich um den Vulkansee Segara Anakan versammelt, sagte Sudiyono. Hubschrauber und Rettungsteams seien unterwegs, um die Personen zu retten und die Hänge des Rinjanis abzusuchen. Sudiyono erwarte die Rettungskräfte bis Montagnachmittag. Durch das Beben hatten sich große Mengen Geröll und Schlamm gelöst, die Wanderwege wurden nach dem Erdbeben gesperrt. Der zweithöchste Vulkan des Landes gilt als beliebtes Touristenziel.

Das Erdbeben der Stärke 6,4 hatte sich am Sonntag 50 Kilometer nordöstlich von Lomboks Hauptort Mataram ereignet. Dabei seien mindestens 15 Menschen gestorben, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Mindestens 40 weitere seien verletzt worden. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Häuser beschädigt, viele davon komplett zerstört.

Das aus zahlreichen Inseln bestehende Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, an dem tektonische Platten aufeinander stoßen. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind dort besonders häufig. Erst im Januar waren bei einem Beben der Stärke 6,0 auf der indonesischen Insel Java mehrere Menschen schwer verletzt und Dutzende Häuser beschädigt worden. Im Dezember 2004 hatte ein Beben der Stärke 8,1 vor der westindonesischen Insel Sumatra einen Tsunami ausgelöst, der in den umliegenden Ländern insgesamt 230.000 Menschen tötete, davon 168.000 in Indonesien.