Frankreich - Brennende Autos in Nantes Im französischen Nantes ist es in der vierten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Die Bewohner sind aufgebracht über einen Polizisten, der einen 22-Jährigen getötet hatte.

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 22-Jährigen im westfranzösischen Nantes hat der Beamte einen Fehler gestanden. Er habe aus Versehen geschossen, sagte sein Anwalt Laurent-Franck Lienard am Freitag nach Angaben des französischen Radiosenders France Bleu: "Keine Notwehr zum Zeitpunkt des Schusses, weil der Schuss unfreiwillig war."

Der Polizist hatte den Autofahrer am Dienstagabend bei einer Kontrolle tödlich am Hals verletzt. Der Vorfall hatte Empörung ausgelöst, in der Stadt in der Nähe der Atlantikküste kam es vier Nächte nacheinander zu Ausschreitungen. Ein Untersuchungsrichter ordnete am Freitagabend ein Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten ein, wie der Sender BFM TV unter Berufung auf dessen Anwalt berichtete. Der Verdacht laute auf "mutwillige Gewalt" mit Todesfolge. Der Polizist wurde zudem unter gerichtliche Aufsicht gestellt.



Mort d'Aboubakar Fofana à Nantes : le policier déféré devant le parquet et "une information judiciaire a été ouverte du chef de coups et blessures volontaires ayant entraînés la mort sans intention de la donner avec circonstance aggravante", annonce le procureur de la République pic.twitter.com/ro2lXpwjTw — franceinfo (@franceinfo) July 6, 2018

Der junge Mann war per Haftbefehl gesucht worden und hatte gegenüber den Polizisten laut Staatsanwaltschaft eine falsche Identität angegeben. Dann habe er sein Fahrzeug plötzlich zurückgesetzt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Staatsanwalt Pierre Sennès sprach von einem gefährlichen Manöver – ein Polizist habe sich auf den Straßenrand geworfen und ein Mädchen mitgerissen, das hätte verletzt werden können.

Der Autofahrer prallte gegen ein parkendes Fahrzeug und habe erneut zu fliehen versucht – dann fiel der Schuss. Nach Schilderung des Beamten kam es dazu, als er versuchte, ins Auto zu greifen, um das Fluchtmanöver zu stoppen. Ursprünglich hatte er den Vorfall gegenüber den Ermittlern anders geschildert, wie sein Anwalt Lienard einräumte. Sein Mandant habe sich in eine Erklärung geflüchtet, die einen respektablen Rahmen für den Schuss bot, sagte er dem Sender CNews. Jetzt stelle der Polizist sich seinem Fehler.

Viele Bewohner der Vororte von Nantes sind aufgebracht über den Vorfall. In der Nacht zum Samstag gab es dort zum vierten Mal in Folge Unruhen; in verschiedenen Stadtvierteln brannten Autos. Die Polizei sei von aufgebrachten Randalierern mit Brandsätzen beworfen worden und habe im Gegenzug Tränengas eingesetzt.



Schon in den drei vorherigen Nächten war es zu gewaltsamen Ausschreitungen und Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften gekommen. Auch das Auto der Bürgermeisterin Johanna Rolland wurde angezündet, zudem setzten die Täter mehrere Gebäude in Brand. Etwa 1.000 Demonstranten forderten in Nantes "Gerechtigkeit" für den 22-Jährigen und die "Wahrheit" über die Umstände seines Todes. Die Regierung hatte zuvor eine lückenlose Aufklärung zugesagt. Der junge Mann, der von örtlichen Medien als Aboubakar F. identifiziert wurde, war der Polizei wegen "bandenmäßigen Diebstahls" bekannt.

Frankreichs Polizei gilt wegen der Anschlagsserie mit mehr als 240 Toten seit Januar 2015 als notorisch überlastet. Zudem sehen sich viele Polizisten zunehmenden Attacken in Vorstädten ausgesetzt. Bewohner der Banlieues werfen den Beamten ihrerseits brutale Methoden und einen übermäßigen Schusswaffengebrauch vor.