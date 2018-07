Alle vier Aktivistinnen und Aktivisten der Polit-Punk-Band Pussy Riot sind nach dem Absitzen ihrer Strafe für das Stören des WM-Finales offenbar sofort wieder festgenommen worden. Polizisten hätten sie abgeführt, als sie die Gefängnisse in Moskau verließen, teilte Pussy Riot auf Facebook mit. Die Musiker waren beim Finale der Fußballweltmeisterschaft in Moskau als Flitzer auf das Spielfeld gelaufen, um auf Menschenrechtsverletzungen in Russland aufmerksam zu machen.

Der Grund für die erneuten Verhaftungen war zunächst unklar. Nach eigenen Angaben werden den Bandmitgliedern unangemeldete öffentliche Auftritte vorgeworfen. Dafür drohten ihnen weitere Arreststrafen von zehn Tagen oder hohe Geldbußen. Die vier seien zunächst in Polizeistationen gebracht worden, wo sie die Nacht verbringen müssen, hieß es. Nach der neuerlichen Festnahme am Montag veröffentlichte die Aktivistin Olga Pachtusowa im Internetdienst Twitter Videoaufnahmen aus dem Inneren des Polizeitransporters. Die Polizei habe ihnen unmittelbar nach der Haftentlassung vorgeworfen, gegen Versammlungsgesetze verstoßen zu haben, sagte sie. "Sie haben uns einfach in den Transporter gesetzt und weggefahren".



Nach ihrem Flitzer-Auftritt bei der Fußball-WM Mitte Juli hatte ein Gericht die vier Aktivisten zu 15 Tagen Arrest verurteilt. Ihnen wurde vorgeworfen, "die Regeln für das Verhalten von Zuschauern grob verletzt" zu haben. Sie waren in Polizeiuniformen auf das Feld gelaufen, das Spiel Luschniki-Stadion wurde kurz unterbrochen, Sicherheitskräfte schleiften die Aktivisten vom Spielfeld. Während der Aktion war auch Russlands Staatschef Wladimir Putin im Stadion gewesen.